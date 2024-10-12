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Війська КНДР вже в Україні: РФ готує тисячі солдатів для участі в бойових діях - ISW

Юрій Берендій
12 жовтня 2024, 09:18
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Залучення військ КНДР допоможе Росії вивільнити додаткові підрозділи для посилення наступальних операцій на лінії фронту, вказують аналітики.
Війська КНДР вже в Україні: РФ готує тисячі солдатів для участі в бойових діях - ISW
РФ може направити тисячі солдатів із КНДР на фронт в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

В Україні воюють солдати з Північної Кореї, частина з яких проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"За повідомленнями, південнокорейські та українські офіційні особи продовжують ідентифікувати північнокорейських військовослужбовців, які вже воюють в Україні, а також проходять підготовку в Росії для можливого майбутнього розгортання разом з російськими військовими", - йдеться у звіті.

За повідомленням The Washington Post від 11 жовтня, південнокорейські та українські офіційні джерела заявили, що північнокорейські солдати співпрацюють з російськими військами на території України.

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Представник української розвідки підтвердив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за діями російських військових і вивчають ситуацію на окупованих територіях. Однак поки що Україна не виявила цілих північнокорейських підрозділів на полі бою.

Чиновник також додав, що кілька тисяч північнокорейських піхотинців проходять підготовку в Росії та можуть бути перекинуті на фронт до кінця 2024 року або на кордон з Росією, щоб вивільнити російські "резерви" для активних бойових дій.

Офіційні особи з України та Південної Кореї також припустили, що північнокорейські війська, ймовірно, присутні в окупованій Донецькій області. Зокрема, нещодавній ракетний удар України поблизу Донецька міг забрати життя кількох північнокорейських військових.

"Масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може перекинути на лінію фронту або яке може вивільнити російські сили вздовж кордону, незрозумілі, але ці сценарії можуть також сприяти російським зусиллям, спрямованим на залучення додаткової сили до першочергових наступальних операцій в Україні, а також на відтермінування завершення російських наступальних дій влітку 2024 року", - вказують аналітики.

Аналітики також зазначають, що розгортання північнокорейських військ може створити для України додаткові можливості, залежно від якості, структури цих сил, їхнього розташування та рівня оперативної сумісності з російськими військами.

Війська КНДР вже в Україні: РФ готує тисячі солдатів для участі в бойових діях - ISW
Порівняння потенціалу КНДР та Південної Кореї / Інфографіка: Главред

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Відправка військ КНДР до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, відправка військ КНДР на підтримку російської армії у війні проти України має політичне, психологічне та реальне військове значення, зазначив військовий експерт Валентин Бадрак.

Росія все більше залежить від підтримки Північної Кореї для продовження бойових дій в Україні. Тим часом українські військові успішно атакують склади боєприпасів на території Росії за допомогою безпілотників. Продовження таких атак ще більше загострить проблему нестачі боєприпасів у російських військових, за словами полковника Антса Ківісельга, голови розвідцентру Сил оборони Естонії.

За інформацією The Guardian, десятки північнокорейських військових перебувають на окупованих територіях України, де підтримують російські війська в обслуговуванні ракетних установок KN-23. Видання посилається на джерела в Україні та Південній Кореї.

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