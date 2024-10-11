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Розкрито завдання військ КНДР в Україні

Яна Ставська
11 жовтня 2024, 15:42
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Північнокорейські війська в Україні не заради "м'яса".
Розкрито завдання військ КНДР в Україні
Війська КНДР уже в Україні й зазнають втрат / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Міноборони РФ

Росія використовує участь північнокорейських військ в Україні, найімовірніше, для політичного тиску. З людським ресурсом у країни-агресорки проблем немає, висловився в інтерв'ю Главреду експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

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Це пов'язано з бажанням Росії посилити свої позиції в майбутніх переговорах з Україною.

"Для Росії не критична чисельність північнокорейського контингенту - їй важливий сам факт, тому що він принесе їй політичні дивіденди і збільшить психологічний тиск на Україну. До того ж Росія зараз намагається покращити свої переговорні позиції напередодні ймовірних переговорів. Тобто Москва посилює свої позиції будь-яким шляхом, і це відбувається на тлі фінішної прямої президентських перегонів у США. Це все впливає, дрібниць тут немає", - пояснив Бадрак.

Він наголосив, що з набором росіян в окупаційні війська в Москви немає - хоча й контрактування падає.

"З людським ресурсом у Росії проблем немає. Навіть не оголошуючи мобілізацію, РФ і так щомісяця набирає величезну кількість людей - від 30 тисяч до 40 тисяч. Хоча є свідчення, що контрактування зменшилося, і менше стає охочих у Росії йти воювати за контрактом. Але, загалом, там майже безмежний мобілізаційний контингент. Навіть зараз, коли вся економіка РФ підпорядкована війні у двох площинах - або йти на фронт заробляти гроші, або йти у військово-промисловий комплекс і там заробляти. Інших варіантів дуже мало для пересічного росіянина", - пояснив експерт.

Хто такий Валентин Бадрак

Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) - український письменник, публіцист. З 1999 року - директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книг і публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року - член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Бадрак скептично налаштований щодо Заходу - він вважає, що США і Європа ніяк не відреагують на розгортання "осі зла".

"Так. Утім, Захід виглядає слабким давно", - підкреслив експерт.

Війська КНДР в Україні - головне

У жовтні Південна Корея підтвердила прибуття на війну в Україні північнокорейських військ. Рішення було ухвалено з урахуванням поглиблення співробітництва між КНДР і Росією, яке підтверджує стратегічне партнерство, укладене лідерами двох країн у червні, що включає положення про взаємну оборону.

Експерти закликали Захід негайно відреагувати. Як варіант - Південна Корея могла б теж перекинути свої підрозділи в Україну.

При цьому Пхеньян ще раніше передав Росії свою балістику. Відомо також, що окупанти використовують у війні проти України північнокорейські снаряди. Станом на липень 2024 року Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї.

НАТО, вісь зла, росія, іран, китай, КНДР, інфографіка
"Вісь зла" / Інфографіка: Главред

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