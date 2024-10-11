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Росія стає залежною від Північної Кореї: у розвідці Естонії назвали причину

Альона Вороніна
11 жовтня 2024, 21:17
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Удари по складах боєприпасів на території РФ ще більше посилять нестачу боєприпасів для російської окупаційної армії.
Росія стає залежною від Північної Кореї: у розвідці Естонії назвали причину
Росія стає залежною від Північної Кореї/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Країна-агресорка Росія все більше стає залежною від допомоги КНДР для продовження бойових дій в Україні.

Українські військові продовжують успішно бити безпілотниками по складах з боєприпасами на території Росії. Якщо такі атаки продовжаться, це ще більше посилить нестачу боєприпасів для російської окупаційної армії. Про це сказав голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг під час пресконференції, повідомляє ERR.

Він нагадав, що 3 жовтня внаслідок удару українських військових загинули шість офіцерів КНДР, які супроводжували постачання боєприпасів і перебували на російських позиціях у зоні бойових дій.

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"Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти і стежити за використанням боєприпасів", – зазначив Ківісельг.

При цьому він додав, що це свідчить про залежність РФ від постачання з Північної Кореї.

Ківісельг припустив, що атаки по військових складах РФ продовжаться, що ще більше посилить нестачу боєприпасів для російської окупаційної армії.

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Також раніше в "Атеш" озвучили втрати ворога на одному із напрямків. Російські війська будь-якою ціною намагаються захопити місто в Донецькій області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський допустив закінчення війни в Україні на справедливих умовах вже у 2025 році, але для цього Захід має допомогти примусити Росію сісти за стіл перемовин і виконувати свої зобов’язання.

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