glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову вороги масштабно наступати на Україну

24 грудня 2022, 01:35
Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що новий наступ Росії на Україну нівелює залишки боєздатності армії РФ.
Коваленко, вибух, результати
Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову масштабно наступати на Україну / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Якщо російські окупанти зважаться знову масштабно наступати на Україну, то це нівелює залишки боєздатності армії РФ. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт пояснив, що в Кремлі, ймовірно, досі точаться суперечки - мовляв, чи доцільно знову масштабно наступати на територію України, оскільки побоюються втратити залишки боєздатної армії.

"Серйозний дефіцит, дійсно, по кожній позиції технічного забезпечення, починаючи від БМП і танків і закінчуючи артилерією і реактивними системами залпового вогню. Тобто фактично ми можемо говорити про те, що якщо вони і створять ударне угруповання з відповідною кількістю всього необхідного штатно, саме штатно, то вони цього позбудуться в масштабах цього наступу. І далі вже просто у них цього ресурсу не буде", — підкреслив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

Інші новини:

ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:55

Із застілля – до лікарні: 3 категорії людей, яким не можна їсти холодець

02:53

Зворушливі привітання з ювілеєм 55 років жінці - в прозі і віршах, красиві листівки і картинки

02:30

Зірка "Сватів" Кошмал показала весільні фото зі своїм чоловіком

02:10

Налетять морози до - 18°: українці дізналися терміни крижаного прогнозуВідео

01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову вороги масштабно наступати на УкраїнуВідео

Реклама
00:51

Прикмети на 24 грудня: які 3 речі потрібно зробити, щоб весь рік сім'я жила в достаткуВідео

00:40

Ретроградний Марс 2023 може зупинити війну в Україні: астролог назвав терміниВідео

00:19

"Ризик високий": у РФ заговорили про безпосередню війну з США

23 грудня, п'ятниця
23:57

Графіки відключень світла: коли Київ повернеться до нормального життяВідео

23:13

"Захлинеться в бунтах": в РФ почнуться масові заворушення після поразки в Україні - ПодолякВідео

22:43

Кульгавий "путініст "Басков віддав мільйон на "потреби окупантів"

22:21

"Не буде ніякого весілля": безсоромна Волочкова бавилася з жінкою прямо на століВідео

22:15

У Зеленського назвали країни, які допомагають РФ вбивати українцівВідео

22:10

Найгарніший новорічний манікюр на короткі нігті 2023, що підкорить ваше серцеФото

21:54

РФ планує новий ракетний обстріл під час свят - ЗеленськийВідео

21:35

Щастить далеко не всім: як кішки вибирають, з ким спати

21:35

Країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження реформи містобудування - Кубраков

21:20

Дивно, але це працює: навіщо раніше клеїли газети під шпалери

21:11

"Байден зробив ставку на Україну": експерт розповів, на що здатні "подарунки" від США

20:54

"На фронті видно перспективи": Зеленський провів термінову СтавкуВідео

Реклама
20:38

Був героєм Тік-токів Кадирова: ЗСУ ліквідували спецназівця "Ахмата"

20:20

Гороскоп на завтра 24 грудня 2022: Тельцям - цікаві повідомлення, а Рибам - гора обов'язків

20:10

Прикмети на 25 грудня: 3 найсуворіших заборони, які не можна порушувати нікому у велике святоВідео

19:59

Президент Болгарії "станцював" під дудку Путіна й обізвав депутатів через військову допомогу УкраїніВідео

19:32

У чому зустрічати Новий рік 2023, щоб задобрити Чорного Водяного Кролика і стати щасливою

19:27

Війна закінчиться капітуляцією РФ: астролог детально розповів про події 2023 рокуВідео

19:25

У Лукашенка набагато більше шансів стати Ахматом Кадировим, ніж його синомПогляд

19:18

800 млн доларів для України: Байден підписав важливий документВідео

18:52

Росія повинна бути виключена з Радбезу ООН - глава ЄврорадиВідео

18:36

Україну заллє дощами і вдарить магнітна буря на вихідних: синоптики назвали дату снігопадуВідео

17:47

Користь чи шкода: навіщо вранці люди п'ють воду з содою

17:46

Нова стратегія окупантів загнала Путіна в пастку: експерт назвав причинуВідео

17:30

Календар вихідних і святкових днів на 2023: скільки будемо відпочивати і працювати

17:15

Коли Україна отримає танки Abrams і винищувачі F-15, F-16: посол в США зробила заявуВідео

16:44

У Кремлі знайшли "цапа-відбувайла" у війні проти України - РоманенкоВідео

16:33

Мобілізація в Україні: чому на фронт відправляють чоловіків, які не проходили строкову службу - адвокатВідео

16:32

Кемерон Діаз зніметься у фільмі, вперше за 8 років

16:27

Дід не випив таблетки: Ентоні Хопкінс перевтілився в Річ з серіалу "Венсдей"Відео

16:13

На Сумщині ЗСУ знищили диверсантів РФ: окупанти відступили з втратамиВідео

16:02

Українці вирублять світло спочатку в Курську і Бєлгороді, а потім і в Москві - НавальнийВідео

Реклама
15:53

Створення міжнародного трибуналу щодо злочинів РФ: Зеленський дав завдання дипломатам на 2023-йВідео

15:46

"Неземна краса": Кіркоров зізнався у проведенні процедури краси

15:38

"Швидше, ніж думають росіяни": експерт розповів, коли українська енергетика буде під захистомВідео

15:35

Є два кандидати: військовий аналітик назвав ймовірних наступників ПутінаВідео

15:26

Блискуча сосиска: Лоліта обтягнула себе тісним комбінезоном

15:14

Favbet Foundation знову передав ЗСУ два позашляховики Mitsubishi L200

15:04

РФ нарвалася на потужну відповідь: під Бахмутом понад 300 вбитих і поранених окупантівВідео

15:01

Православний календар на 2023 рік: дізнайтеся, коли Різдво, Великдень, Трійця

15:00

Королівський рецепт Шуби на Новий рік 2023: неможливо смачний салат, який ще ніхто не пробувавВідео

14:54

Під Бахмутом у боях з ворогами загинув відомий український режисер

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буря
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиНовий рік 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти