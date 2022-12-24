Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову вороги масштабно наступати на Україну

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що новий наступ Росії на Україну нівелює залишки боєздатності армії РФ.

Військовий експерт спрогнозував, чи зважаться знову масштабно наступати на Україну / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Якщо російські окупанти зважаться знову масштабно наступати на Україну, то це нівелює залишки боєздатності армії РФ. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Експерт пояснив, що в Кремлі, ймовірно, досі точаться суперечки - мовляв, чи доцільно знову масштабно наступати на територію України, оскільки побоюються втратити залишки боєздатної армії.

"Серйозний дефіцит, дійсно, по кожній позиції технічного забезпечення, починаючи від БМП і танків і закінчуючи артилерією і реактивними системами залпового вогню. Тобто фактично ми можемо говорити про те, що якщо вони і створять ударне угруповання з відповідною кількістю всього необхідного штатно, саме штатно, то вони цього позбудуться в масштабах цього наступу. І далі вже просто у них цього ресурсу не буде", — підкреслив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

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