Один симптом - сигнал великої тривоги: коли негайно потрібно йти до лікаря

Лікарі наголошують: один симптом - сигнал тривоги, і за його появи слід якомога швидше пройти медичне обстеження.

Як дізнатися про хворобу за нігтями на руках / Колаж Главред, фото Pexels/cottonbro studio, Pexels/Ximena Mora

Ви дізнаєтеся:

Незвичайна форма нігтів і відчуття втоми можуть бути проявами захворювання

Лікарі наголошують: цей симптом - сигнал тривоги

Медики радять уважно стежити за змінами в тілі, навіть якщо вони здаються незначними. Наприклад, незвичайна форма нігтів і постійне відчуття сильної втоми можуть бути ранніми проявами серйозної зміни стану здоров'я.

Один із таких симптомів - потовщення і заокруглення кінчиків пальців, відоме як "clubbing", пише UNILAD.

У цьому стані нігті починають вигинатися донизу, нагадуючи перевернуту ложку, а подушечки пальців стають опухлими, м'якими й іноді теплими на дотик. Часто це починається з великих або вказівних пальців, але може торкнутися й інших.

За даними Cleveland Clinic, така зміна найчастіше пов'язана з хворобами серця і легенів, включно з:

рак легенів (до 90% випадків clubbing асоціюють саме з ним);

хронічні інфекції дихальних шляхів;

інтерстиціальні захворювання легень;

муковісцидоз;

серцеві та шлунково-кишкові патології;

хвороби печінки.

Лікарі наголошують: цей симптом - сигнал тривоги, і за його появи слід якомога швидше пройти медичне обстеження.

Ще один можливий "тривожний дзвіночок" - постійна, виснажлива втома, яка не минає навіть після відпочинку. Фахівці з Johns Hopkins Medicine попереджають, що такий стан нерідко супроводжує онкологічні захворювання на ранніх стадіях.

/ Cleveland Clinic Journal of Medicine

Серед інших симптомів, на які варто звернути увагу:

різка та незрозуміла втрата ваги (понад 4-5 кг);

підвищення температури тіла без видимих причин, особливо ночами;

хронічний біль, який не минає;

шкірні зміни - пожовтіння очей і пальців, зміна кольору або форми родимок.

Регулярні обстеження та уважне ставлення до свого організму можуть допомогти виявити хворобу на ранньому етапі та врятувати життя.

Пальці говорять багато про що: дослідження вчених

Нове наукове дослідження виявило цікавий зв'язок між розмірами мозку і довжиною великого пальця у приматів. Вчені з університетів Редінга і Дарема проаналізували 95 різних видів і дійшли висновку: що довший у приматів великий палець, то більший, як правило, їхній мозок. Це відкриття проливає світло на несподівані аспекти еволюційного розвитку.

Як повідомляв Главред, одним із найнебезпечніших і смертоносних вірусів, який охопив планету, був коронавірус. Незважаючи на те, що він поширювався хвилями й іноді знижував свою інтенсивність, лікарі заявили, що можливо потрібно буде повернутися до карантинних обмежень.

Також заслужений лікар України, інфекціоніст, завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені Богомольця Ольга Голубовська дала несподіваний прогноз поширення штаму коронавірусу Омікрон і сказала, що він "здувся" до рівня звичайного грипу.

Більше новин:

Про джерело: UNILAD Британська інтернет-медійна компанія та веб-сайт, що належить LADbible Group. Компанія позиціонує себе як "основну платформу для молоді для останніх новин та актуального вірусного контенту" і має офіси в Лондоні та Манчестері.

