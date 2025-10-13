Рус
За кілька кроків до: принц Гаррі стикнувся з небезпекою для життя

Христина Трохимчук
13 жовтня 2025, 04:36
72
Син короля Великої Британії звернувся до британського уряду за захистом.
Принц Гаррі
Принц Гаррі стикнувся з переслідуванням / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal

Ви дізнаєтесь:

  • Принца Гаррі переслідували у Лондоні
  • Син короля Чарльза хвилюється за своє життя

Британський принц Гаррі офіційно попросив переглянути умови своєї безпеки під час візитів до Великої Британії після того "відомий переслідувач" двічі наблизився до нього на небезпечну відстань. Про це повідомляє видання The Independent.

За інформацією ЗМІ, принц серйозно переживає за власне життя і безпеку, адже нещодавно жінка порушила "зону безпеки" у центральному лондонському готелі, де принц Гаррі відвідував церемонію WellChild. Через два дні її знову помітили поруч із герцогом у Центрі з вивчення вибухових травм у Західному Лондоні — цього разу вона опинилася буквально "за кілька метрів" від нього.

відео дня
Принц Гаррі
Принц Гаррі просить посилити охорону / фото: instagram.com, sussexroyal

Джерело, близьке до герцога, підтвердило, що принц Гаррі звернувся до міністерки внутрішніх справ Шабани Махмуд невдовзі після її призначення. У листі він офіційно попросив провести повторну оцінку ризиків і переглянути рівень його охорони, яким займається комітет Ravec (виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів).

Раніше, у травні, Апеляційний суд відхилив позов Гаррі, який вимагав відновлення державного фінансування його охорони у Великій Британії. Герцог тоді заявив, що без цього рішення "неможливо безпечно повернути" до країни дружину Меган та дітей — принца Арчі та принцесу Лілібет.

Принц Гаррі з Меган Маркл
Принц Гаррі з Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

"Система захисту осіб у Великій Британії є ретельною та пропорційною. Ми не розкриваємо подробиць цих заходів, щоб не поставити під загрозу їхню ефективність", — прокоментував ситуацію представник британського уряду.

Останні новини королівської родини

Раніше Главред повідомляв, що британський принц Вільям разом із дружиною Кейт Міддлтон здивували громадськість своїми правилами виховання дітей. Як зізнався сам майбутній монарх, вони дуже суворі батьки і спадкоємців корони обмежують жорсткі заборони.

Також

Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл поділилася досі неопублікованими фото своєї доньки - принцеси Лілібет. Герцогиня таким чином відзначила Міжнародний день дівчаток. Лілі була одягнена в рожеве вбрання з сумочкою в тон. Її руде волосся було зібране в недбалий хвіст.

Про персону: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав із неоголошеним візитом до Львова та відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

принц Уильям принц Гаррі Меган Маркл новини шоу бізнесу
