"Військам у Білорусі нас відволікають": Арестович заявив, що РФ готується до масштабного наступу

Загарбники можуть піти у новий великий наступ від середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року.

Арестович заявив, що Росія готується до масштабного наступу/ УНІАН, Міноборони РФ

Російські окупанти спробують знову піти у великий наступ в період від середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягнути хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Армія РФ спробує перехопити ініціативу на фронті і прорватися у кількох місцях. Про це розповів радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"На мою думку, від середини грудня до кінця лютого слід очікувати, що вони будуть вживати серйозні зусилля із перехвату ініціативи на фронті. Коли вони наступають, а ми обороняємося. Вони спробують прорватися у деяких місцях, захопити, відбити. І це буде достатньо довго, бо у них немає вдосталь засобів, щоб це зробити швидко. Вони будуть давити, так як це роблять зараз у Бахмуті", – розповів Арестович.

Маневри російських військ у Білорусі радник голови ОП назвав відволікаючими діями. РФ намагається таким чином стримати частину українських військ на півночі нашої держави, щоб Україна не могла перекинути їх на інші напрямки.

"Білорусь зараз – відволікаючий напрямок для нас. Іде активна інформаційна операція та пересування мінімальної кількості військ біля північних кордонів України", – зазначає Арестович.

У той же час він зазначив, що мрії РФ провести повторний великий наступ можуть так і залишитися нереалізованими.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначав, що частота російських ракетних ударів по Україні значно зменшиться. Все через вибухи на аеродромах в РФ, де були серйозно пошкоджені ворожі літаки.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

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