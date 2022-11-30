Наступ може бути не тільки з Білорусі: в ГУР розповіли, де знову може відбутися вторгнення

Наступ може бути не тільки з Білорусі / Колаж ua.depositphotos.com і t.me/modmilby

У Білорусі перебуває близько 9 тисяч військових з першої танкової дивізії. Вони можуть спробувати наступати не тільки з Білорусі, а й на Харківському напрямку. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"У той же час, якщо говорити про перспективу (повторного наступу з боку Білорусі - Главред), то така загроза існує і є плани застосування угруповання військ Союзної держави Білорусь-Росія. Проблема тільки полягає в тому, що на сьогодні недостатньо озброєння, яке перевезено на територію РБ", – сказав Скібіцький.

У Білорусі скоро активізується бойова підготовка, адже з 1 грудня у Збройних сил Білорусі починається новий навчальний рік.

"Тобто війська будуть виходити на полігони, буде відпрацьовуватися бойове узгодження, тому ми очікуємо, що будуть активні заходи оперативної і бойової підготовки. Тому ми відстежуємо все, що там відбувається", - пояснив Скібіцький.

Поки в Білорусі немає угруповань, які могли б свідчити про те, що Лукашенко готується до вторгнення. Однак можливе розгортання системи управління угрупованням воєнного часу може стати "маркером", що вказує на готовність угруповання.

Вторгнення в Україну про сторони Білорусі

На початку листопада в Генштабі ЗСУ заявляли, що поки що загрози повторного вторгнення в Україну з боку Білорусі немає. Зараз ситуація на українсько-білоруському кордоні контрольована і стабільна, але через 2-3 місяці ситуація може змінитися. Адже саме стільки часу знадобиться РБ для того, щоб підготувати військовослужбовців.

Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що повторний наступ росіян з території Білорусі є цілком реальним. Він може статися, коли війська РФ будуть істотно програвати Збройним силам України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що російські окупанти можуть повторити спробу атакувати Київ. Новий наступ російської армії на столицю України стане можливим ближче до Нового року.

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