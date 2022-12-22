РФ готує масштабний наступ: військовий експерт назвав напрямки і терміни

Чисельність армії РФ збільшується до 1,5 мільйона чоловік, кількість контрактників до 695 тисяч.

РФ може почати новий наступ / Telegram, Радіо Свобода

Заяви президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони Сергія Шойгу на колегії МО РФ формулюють план війни РФ на 2023 рік.

Серед ключових тез кремлівської верхівки - оборона коридору до Криму, наступ новими дивізіями, вдосконалення управління артилерією та авіацією, а також забезпечення безпілотниками. Про це відомий журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов пише у своєму Facebook.

Він нагадав, що чисельність армії РФ збільшується до 1,5 мільйона осіб, кількість контрактників до 695 тисяч, також планується розгорнути 20 нових дивізій наземних сил для утримання Кримського коридору і війни проти України.

Бутусов пише, що Росія в 2023 році планує:

закріпитися на захоплених територіях, в першу чергу в коридорі до Криму;

підготувати масштабну наступальну операцію по всіх наземних напрямках, створивши чисельну перевагу і розширивши лінію фронту;

успіх у наземній війні планується досягти за рахунок якісних змін у тих сферах, де росіяни поступаються українцям (змінам організації та управління, тісній взаємодії військ на землі та в повітрі, досягненні кращої координації між засобами розвідки та засобами ураження, посилення ситуаційної обізнаності);

Росія усвідомлює перевагу українців у боєздатності, тому намагається ввести якісні зміни в комплектуванні військ, щоб забезпечити більш високу якість мобілізаційних резервів;

Росія готується до довготривалої війни, ніяких ознак політичного рішення і миру не проглядається.

Хто такий Юрій Бутусов Відомий український журналіст, головний редактор інтернет-порталу Цензор.нет. Спеціалізується на військовій тематиці і питаннях оборони та безпеки. У 2020-2021 роках — позаштатний радник міністра оборони України. Автор серії аналітичних матеріалів на військову тематику, виступає у якості експерта на провідних телеканалах.

"У повному обсязі виконати поставлені завдання РФ не зможе, оскільки має обмеження в кадрах і промислових можливостях, нового озброєння навіть для відновлення втрат не вистачає", - резюмував він.

Загроза нового наступу РФ

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти спробують знову піти у великий наступ у період з середини грудня 2022 року до кінця лютого 2023 року. Загарбники спробують досягти хоч якихось результатів на фронті, щоб потім показати їх російському диктатору Володимиру Путіну до "річниці" початку війни.

Нагадаємо, представник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників.

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