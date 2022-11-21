США допоможуть: у Пентагоні спрогнозували ймовірність зимового наступу ЗСУ

Ллойд Остін / Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував ймовірність дій Збройних сил України щодо подальшого звільнення захоплений РФ територій.

За його словами, ЗСУ будуть готові до війни взимку "набагато краще", на відміну від російської армії, повідомляє CNN.

Глава Пентагону пояснив, що такий стан справ пояснюється допомогою Вашингтона українським захисникам.

Він також прокоментував перспективи звільнення від окупантів РФ раніше захоплених регіонів і зазначив, що Україна хоче переконатися, що вона робить все, щоб повернути свої суверенні території.

При цьому він також заявив, що США будуть продовжувати підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно".

"Важко передбачити, як будуть розвиватися події і в які терміни, але ми підтримуємо Україну до тих пір, поки буде потрібно. У центрі уваги США - підтримка України", - додав Остін.

Визволення Херсонщини

Нагадаємо, Збройні сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

10 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що вже звільнені десятки населених пунктів на півдні України.

З початку жовтня українські війська на Херсонському напрямку просунулися на 36,5 км, повідомив раніше головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Загальна площа відвойованої території сягає 1381 кв. км.

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