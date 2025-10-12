Фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025: названо ім'я переможця

12 жовтня Україна визначила, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025 року.

Дитяче Євробачення-2025 Україна - результати Нацвідбору-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

23-й міжнародний музичний конкурс Дитяче Євробачення 2025 року відбудеться 13 грудня (фінал) у Тбілісі, Грузія, після перемоги на минулорічному конкурсі Андріа Путкарадзе з піснею "To My Mom". У цьогорічному змаганні візьмуть участь 18 країн, які зараз перебувають на стадії відбору своїх конкурсантів.

Сьогодні, 12 жовтня, завершився фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 в Україні. Нашу країну на конкурсі представить 10-річна Софія Нерсесян, повідомляє Суспільне.

Суперниками переможниці були Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь. Софія Нерсесян отримала у фіналі Нацвідбору найвищий бал від глядачів і другий найвищий бал від журі, що забезпечило юній артистці перемогу.

Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2025 - результати голосування / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Софія Нерсесян - переможниця Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision

На сцену Нацвідбору-2025 Софія Нерсесян вийшла з піснею "Мотанка". Композиція стала своєрідним маніфестом від імені дітей України, яким необхідний захист.

Дивіться відео виступу переможниці Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 Софії Нерсесян із піснею Мотанка:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

