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"Ускладнює нашу роботу": у ЗСУ розповіли про нову тактику окупантів на сході

13 грудня 2022, 23:06
Російським окупантам не вдається прорвати лінію оборони українських захисників.
ВСУ, війна, українські військові
Бахмут самут найважчий напрямок на фронті / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Російські окупанти намагаються за всяку ціну захопити нові території. На сході ворог поміняв тактику і хоче прорвати лінію оборони українських захисників. Про це під час телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Він пояснив, що нова тактика росіян ускладнює роботу українських військових.

"Але сказати, що вони повністю перейшли на тактику, яка може переломити хід подій, я б не сказав. Попри зміну тактики, їм не вдається найголовніше – системно прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір, зайти вглиб нашого Донбасу і продовжувати окупувати нашу територію", - сказав Череватий.

Найгарячішою точкою на фронті є Бахмут. Там окупанти найінтенсивніше обстрілюють українські позиції. Однак ворожі запаси боєприпасів 122 і 152 мм виснажуються.

"Перевага ворога в снарядах істотно знизилася. Якщо враховувати точність нашої артилерії, то ми десь виходимо на паритет. Тому що наші високоточні системи щодня знищують російські польові склади, казарми і засоби ураження. Наші артилеристи більш вправні, а з отриманням більш нової техніки стали більш результативними", - розповів Череватий.

Ситуація в Бахмуті

Як повідомляв Главред, в Росії поширили фейкову інформацію про значні успіхи окупаційної армії на Бахмутському напрямку та просуванні в бік Часового Яру для перерізання однієї з основних наземних комунікацій Сил оборони України. Насправді прорив виявився нікчемним. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За словами аналітиків, фейк про досягнення біля Бахмута є частиною російської інформаційної операції.

Пізніше в ISW зазначили, що російські окупанти не змогли винести уроки з попередніх дорогих кампаній, зосереджених на незначних в оперативному відношенні населених пунктах. На думку експертів, бої за місто Бахмут в Донецькій області нагадують попередні спроби російських окупантів взяти Сєвєродонецьк і Лисичанськ і можуть стати пасткою для загарбників.

В ISW нагадали, що військові з кінця травня постійно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста, а в наступні шість місяців змогли захопити всього лише кілька кілометрів території. При цьому вони зазнали великої кількості жертв.

Інші новини:

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