Буде не лише ракетний удар: в Міноборони назвали напрямок, де Росія планує наступ

Російські окупанти хочуть наступати на Донецькому напрямку / Колаж фото 93-я ОМБр Холодний Яр, Telegram

Росія готується до ракетного удару по Україні. Під прицілом опиняться об’єкти енергосистеми. Однак окупанти також хочуть здійснити наступ. Про це заявили заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Москва зосередилася на знищенні енергетичної системи нашої держави шляхом завдання масованих ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах. З метою дестабілізації обстановки в Україні РФ продовжуватиме завдавати ракетних ударів і здійснюватиме наступальні заходи", - сказала Маляр.

За даними Міноборони, РФ здійснюватиме наступ на Донецькому напрямку. Нині найбільша ворожа активність спостерігається на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Путін наказав окупантам "повністю захопити Донецьку область".

"З метою виходу на адміністративний кордон Донецької області РФ концентрує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На інших напрямках Росія зосереджується на тому, щоб утримати захоплені території", - додала Маляр.

Окупанти намагаються перегрупувати свої війська та відновити їх боєздатність.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати новий масований ракетний удар по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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