У Франції ультраправий кандидат у прем'єри не хоче давати Києву далекобійні ракети

Ультраправий кандидат у прем'єри Франції Жордан Барделла від ультраправих підтримує Україну, але виступає проти надання далекобійних ракет.

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Жордан Барделла виступає проти надання Україні далекобійних французьких ракет / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Лідер французької ультраправої політичної сили "Національне об'єднання" (RN) Жордан Барделла заявив у середу, 19 червня, що підтримує право України захищатися від країни-агресора Росії, але, в разі обрання прем'єр-міністром Франції, він не надаватиме Києву далекобійні ракети, повідомляє агентство Reuters.

"Я хочу, щоб Україна мала у своєму розпорядженні боєприпаси та обладнання, необхідне для утримання фронту, але моя червона лінія не зміниться - це відправлення обладнання, яке може мати наслідки у вигляді ескалації у Східній Європі. І тому я не планую відправляти, зокрема, ракети великої дальності або інше озброєння, яке дозволить Україні завдати удару по російській території. Моя позиція не змінилася і не зміниться - це підтримка України та уникнення всіх ризиків ескалації в регіоні. А я думаю, що ризик ескалації, звичайно, існує", - додав він.

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Барделла також заявив, що він дотримуватиметься зобов'язань Франції перед її партнерами - зокрема щодо збільшення витрат на оборону.

"Я не планую ставити під сумнів зобов'язання, взяті Францією на міжнародному рівні, тому що на карту поставлено довіру до наших європейських партнерів, а також до наших союзників по НАТО", - сказав він.

Хто такий Жордан Барделла? Жордан Барделла (фр. Jordan Bardella, нар. 13 вересня 1995) - французький політик, депутат Європейського парламенту з 2 липня 2019 року, голова ультраправої партії "Національний фронт" з 13 вересня 2023 року, повідомляє "Вікіпедія".

Партія Барделли Національне об'єднання (RN) зараз лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні дострокових парламентських виборів, що відбудуться 30 червня і 7 липня. Як зазначає в Reuters, це викликає питання щодо зовнішньополітичних наслідків, якщо вони отримають достатньо місць для формування уряду.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

Франція передасть Україні літаки Mirage - що про це відомо:

Президент Франції Еммануель Макрон прямо сказав, що Париж передасть Україні винищувачі Mirage 2000-5. Крім того, французи збираються підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 осіб.

Повітряні сили України насамперед розраховують на F-16, а не винищувачі Mirage 2000, сказав представник ЗС Ілля Євлаш. За його словами, Mirage 2000 - хороший літак, який здатний виконувати поставлені завдання.

Навчання українців управлінню Mirage 2000 почнеться вже найближчим часом, сказав Еммануель Макрон. Також він відмовився назвати кількість літаків, які Україні поставить Франція.

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