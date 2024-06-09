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Літак Повітряних сил ЗСУ вперше вдарив по території Росії - Sky News

Андрій Ганчук
9 червня 2024, 18:46оновлено 9 червня, 19:38
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Точним ударом української авіації було уражено військовий об'єкт на території агресора Росії в Бєлгородській області, пишуть британські журналісти.
Су-24, Бєлгородська область
Літак ВПС України вдарив по Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія (ілюстративне фото), DeepState

Авіація Повітряних сил Збройних сил України вперше завдала удару по військовому об'єкту на території Бєлгородської області РФ. Ймовірно, удар було завдано по командному вузлу російських окупантів.

Як повідомляє Sky News із посиланням на своє джерело, удар було завдано в неділю, 9 червня. Оцінка збитків загарбника поки що невідома.

"Хоча оцінка збитку все ще проводиться, це підтверджено як пряме влучання. Це перший боєприпас ЗСУ, доставлений повітрям по цілі на території Росії", - пишуть журналісти.

відео дня

Також наразі немає інформації про те, який тип боєприпасу було застосовано під час удару, і чи була це західна зброя.

Вибухи у Бєлгородській області 9 червня - головні новини за темою:

У Бєлгородській області пролунали вибухи: у неділю росіяни заявили про приліт по складу з боєприпасами своїх окупантів. Крім того, було опубліковано відео з димом, що піднімається, і звуками детонації.

Уточнювалося, що в Бєлгородській області та самому Бєлгороді втретє за день було оголошено ракетну небезпеку. Самі вибухи були у Рокитнянському районі під час однієї з повітряних тривог. Повідомлялося про пожежу після вибухів.

Губернатор Гладков також заявляв, що "українським безпілотником" було атаковано бійців так званої бєлгородської самооборони окупантів. Троє з них дістали поранення.

Удари по Росії

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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ЗСУ Повітряні Сили війна Росії та України Білгородська область
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