'F-16 - приорітет': у ПС зробили несподівану заяву про винищувачі Mirage

Повітряні сили України розраховують, перш за все, на винищувачі F-16, які незабаром прибудуть в Україну, заявив Ілля Євлаш.

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Mirage 2000 - це сучасні літаки, але F-16 - приорітет / Колаж: Главред, фото: instagram.com/Ілля Євлаш, airplane-pictures.net

Французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна має отримати, є сучасними літаками, здатними ефективно виконувати бойові завдання. Проте для Повітряних сил України пріоритетом залишаються F-16. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Речник зазначив, що Повітряні сили наразі використовують наявні ресурси для боротьби з загрозами з боку РФ і в першу чергу розраховують на постачання винищувачів F-16.

"Наразі ми не коментуємо заяв іноземних очільників, чекаємо, поки з’являться заяви нашого вищого політичного керівництва. Ми використовуємо ті сили та засоби, які в нас є. Однак зараз ми розраховуємо, звичайно, на F-16, це наш основний літак, який незабаром прибуде в Україну і зможе ефективно виконувати бойові завдання", - наголосив Євлаш. відео дня

За його словами, Україна не виключає можливості отримання інших винищувачів та систем у майбутньому.

"Як і всі сучасні літаки, Mirage 2000 може виконувати ефективно поставлені бойові завдання. Це можуть бути повітряні і наземні удари. Літак досить сучасний, проте F-16 залишається пріоритетом", - підкреслив Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш? Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія. До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Приїзд Зеленського до Парижа - допомога Франції

Як повідомляв Главред, у четвер, 6 червня, президент України прибув до Франції для зустрічі з президентом Еммануелем Макроном. Ця зустріч продовжить конференцію на підтримку України, яка відбулася в Парижі 26 лютого.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає в рамках нового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5. Також Франція планує підготувати бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Що відомо про літак Mirage / Інфографіка: Главред

Також Еммануель Макрон хоче створити коаліцію з відправки західних інструкторів до України до приїзду Володимира Зеленського в Париж. Вони повинні начати укрїнських військових на місці.

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