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Сили оборони вперше уразили новітній літак СУ-57 РФ: унікальні деталі операції

Юрій Берендій
9 червня 2024, 09:33оновлено 9 червня, 10:09
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Внаслідок удару по аеродрому на території РФ, ГУР змогли вперше в історії вразити новітній російський винищувач Су-57.
Сили оборони вперше уразили новітній літак СУ-57 РФ: унікальні деталі операції
Вперше в історії уражено новітній російський винищувач Су-57 / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, ГУР

8 червня 2024 року Сили оборони України завдали удару по російському аеродрому "Ахтубинск" Архангельської області РФ, що знаходиться за 589 кілометрів від українського кордону. Внаслідок операції було уражено найсучасніший російський винищувач Су-57. Про це повідомляє прес-служба ГУР.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що про успішне ураження новітного російського літака свідчать супутникові знімки.

"На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження", - йдеться у повідомленні.

відео дня
Сили оборони вперше уразили новітній літак СУ-57 РФ: унікальні деталі операції
Фото: ГУР

В ГУР додали, що Су-57 - це найсучасніший винищувач, що належить Росії, здатний використовувати ракети Х-59 та Х-69 для ударів. У повітряно-космічних силах Росії зараз знаходяться лише кілька таких літаків.

"Ураження Су-57 є першим випадком в історії", - резюмували в розвідці.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - що відомо про удари по території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 8 червня вперше українські безпілотники долетіли до Північної Осетії в Росії, де знаходиться стратегічний військовий аеродром "Моздок". Відстань до аеродрому від українського кордону становить близько 1000 кілометрів.

Ніч на 31 травня була неспокійною для жителів Тамані, Керчі та Глазовки через сильні вибухи. У порту Кавказ сталася потужна пожежа. За повідомленням Телеграм-каналу "Кримський вітер", посилаючись на місцевих жителів, близько третьої години ночі прогриміло 8-10 вибухів.

Крім того, у ніч з 18 на 19 травня Сили оборони України атакували військовий аеродром "Кущевська" і Слов'янський НПЗ, які знаходяться в Краснодарському краї Росії.

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