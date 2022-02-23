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Візовий режим з Росією і відмова від НАТО: Зеленський відповів на ультиматум Путіна

23 лютого 2022, 16:22

Президент зажадав від Росії гарантії безпеки для України.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу з колегами з Польщі та Литви прокоментував можливість введення Україною візового режиму з РФ, а також відмову України від НАТО.

За словами Зеленського, все залежить від подальших кроків російської сторони, і тоді прийняття або не прийняття візового режиму з РФ.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо нашої реакції. Вони пов'язані з подальшими кроками РФ", - сказав Зеленський.

Також президент відповів на вчорашній ультиматум президента Росії Володимира Путіна. Він вважає, що Києву потрібні термінові гарантії безпеки.

За словами Зеленського, архітектура безпеки в Європі потребує безпеки.

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"Я б хотів, щоб у такому архітектурному комплексі Україну також побачили. Не є секретом, що Будапештський меморандум не працює. Ми чітко розуміємо, немає ілюзії, що України на сьогодні немає ні в одному Альянсі. Ми самі себе захищаємо. За підтримки партнерів, але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні вже зараз", - зазначив Зеленський.

У свою чергу, президент Росії заявив, що для врегулювання ситуації потрібні визнання російської анексії Криму і відмова Києва вступу в НАТО.

"Я думаю, що серед країн, що надають гарантії безпеки Україні, повинна бути Росія. Це не секрет, і я багато разів пропонував президенту РФ сісти за стіл переговорів і говорити. Бо це питання діалогу, а не питання умов", - заявив Зеленський.

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Росія визнала "ЛДНР" на Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційному визнанні Москвою так званих "ДНР" і "ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей. Разом з Пушиліним і Пасічником він підписав договори про дружбу з "республіками".

Того ж вечора Росія ввела війська на захоплений Донбас.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення до нації зробив заяву про те, що визнання Росією " ДНР " і " ЛНР " на Донбасі сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. Офіційний Київ ініціював консультації в рамках Будапештського меморандуму, термінову зустріч в нормандському форматі і залишає за собою право індивідуальної та колективної оборони.

Державна Дума РФ вже 22 лютого ратифікувала "договори про дружбу" РФ з "ЛДНР".

Пізніше дані "угоди" схвалили в Радфеді. Після підписання Путіним законів Про ратифікацію Росія офіційно визнала " суверенітет "так званих" ДНР "і"ЛНР".

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