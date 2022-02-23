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Україна мчить до Євросоюзу: Зеленський підписав документ з Польщею та Литвою

23 лютого 2022, 16:26

Київ, Варшава та Вільнюс закликають світ до негайного запуску жорстких санкцій проти Росії.

Україна ЄС
Польща та Литва підтримують надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС / "Фокус.иа"

Президент України Володимир Зеленський спільно з польським главою держави Анджеєм Дудою і литовським президентом Гітанасом Науседою підписали спільну декларацію, згідно з якою Польща та Литва підтримують надання Києву статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Держави закликають до негайного запуску серйозних санкцій проти Росії, включаючи обмеження щодо газопроводу Північний потік-2.

Як повідомляє Reuters, в підписаному сторонами документі зазначено, що Україні вдалося досягти прогресу у виконанні Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Тому Україна заслуговує отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

читайте такожВ Україні оголосять надзвичайний стан'Підкреслюємо, що, враховуючи значний прогрес у реалізації Угоди про асоціацію та внутрішніх реформ, а також поточні виклики безпеки, Україна заслуговує статусу кандидата в члени ЄС, і Литва і Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети', - наголошується в декларації.

Крім того, Зеленський, Науседа та Дуда в декларації закликають світ до якнайшвидшого запуску серйозних санкційних обмежень проти Росії, які повинні включати обмежувальні заходи щодо російської магістралі Північний потік-2.

Росія визнала "ЛДНР" і вводить війська на Донбас

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР" в якості "суверенних держав". З ними підписані "договори про дружбу".

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Далі Росія почала вводити війська до окремих районів Донбасу.

22 лютого парламент РФ схвалив "договори про дружбу" Москви з окупованими Донецьком та Луганськом. Путін підписав закони про ратифікацію, після чого Росія офіційно визнала "ЛДНР".

Рада Федерації Росії надала президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для запуску військових підрозділів на окупований Донбас.

Путін зробив заяву про те, що "Мінська" більше немає, тому що Росія визнала "ДНР" та "ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росія вийшла з Мінських угод в односторонньому порядку. Глава держави підкреслив, що збереження територіальної цілісності і суверенітету залишається пріоритетом для Києва.

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