"Велика держава" вбиває дітей: у МЗС рознесли заклики до переговорів з РФ

У МЗС закликали світових лідерів задуматися про їхні заклики до переговорів з РФ.

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Андрій Мельник прокоментував ракетний удар РФ / germany.mfa.gov.ua, скріншот

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували ракетний удар РФ по Україні в п'ятницю, 28 квітня, в результаті якого серед загиблих є діти.

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в Twitter нагадав про загибель цивільних внаслідок ракетного удару окупантів.

"Цієї ночі" велика культурна держава" Росія підступно обстріляла житлові будинки Києва, Дніпра та інших міст України "точними" ракетами. На жаль, багато загиблих і поранених, в тому числі дітей. Несамовиті крики постраждалих в Умані", - зазначив він.

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Разом з тим заступник голови МЗС закликав світових лідерів задуматися про їхні заклики до переговорів на тлі загибелі мирних жителів під ударами РФ.

"Що говорять з цього приводу всі "миротворці", — написав Мельник.

Андрій Мельник прокоментував ракетний удар РФ / @MelnykAndrij

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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