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Під загрозою кілька міст: Жданов назвав ймовірні цілі ракетних ударів РФ

Олексій Тесля
14 квітня 2023, 14:50 оновлено 14 квітня, 15:21
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Ворог може завдавати ударів по транспортній інфраструктурі в прифронтовій зоні, попередив Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов не виключив нові ракетні удари РФ по Україні / Колаж фото УНІАН, Міноборони РФ

Метою ракетних атак Росії навесні і влітку стане транспортна інфраструктура, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Крім того, Росія зараз зосереджується на ударах у прифронтовій зоні, підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

"Противник прекрасно розуміє: щоб домогтися якогось успіху, необхідно знищувати наші резерви. Тому основний упор буде їм робитися на прифронтову зону і такі міста як Запоріжжя, Дніпро та інші, де можуть бути наші війська", — пояснив експерт.

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Разом з тим він не виключив, що ворог може завдавати ударів по транспортній інфраструктурі в прифронтовій зоні і на заході України, де проходять важливі транспортні шляхи.

"Росія вже робила це на початку широкомасштабного вторгнення, намагаючись завдавати вогневих ударів по Волині, Львівській та Івано-Франківській областях. Закарпатську область, як я розумію, росіяни бояться чіпати – інакше Орбан образиться", — уточнив співрозмовник.

Крім того, на його думку, також під ударом може опинитися Одеський регіон.

"Згадайте Дністровський лиман і Білгород-Дністровський, де росіяни постійно бомбили міст. Ці об'єкти будуть головними цілями. Але основний упор буде на прифронтову зону", — додав Жданов.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

21 березня ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.

Читайте більше:

Олег Жданов війна Росії та України ракетний удар
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