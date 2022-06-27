"Вас втягують у війну з Україною": Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом"

Володимир Зеленський заявив, що Кремль втягує Білорусь у війну з Україною/ Фото УНІАН, Reuters

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі, заявивши, що їхню країну втягують у війну активніше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Окремо я хочу звернутися сьогодні до громадян Білорусі – до людей і цивільних, і в погонах. Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було в лютому і у весняні місяці", - сказав Зеленський у своєму вечірньому зверненні 26 червня.

За словами глави держави, в Кремлі вже все вирішили за білорусів.

"Ваші життя для них нічого не варті. Але ви - не раби і не гарматне м'ясо, ви не повинні вмирати. І ви в силах не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що народ Білорусі підтримує Україну, а не війну.

"І саме тому вас, всіх білорусів, російське керівництво і хоче втягнути у війну. Хоче посіяти ненависть між нами. Від простих людей Білорусі зараз залежить дуже багато чого. Я знаю, що ви можете не брати участь у цій війні. Ваші життя належать тільки вам, а не комусь в Кремлі", - підкреслив президент.

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Як повідомляв Главред, президент Зеленський звернувся до російських льотчиків, диспетчерів, техніків та інших людей, які забезпечують запуск ракет по Україні.

"Ми всіх вас знайдемо, кожен з вас відповідатиме за ці удари. І якщо хтось думає, що уникне відповідальності, сказавши, що такий був наказ – ви помиляєтеся. Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках - це військові злочини. Суд - ось що на вас всіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі", – підкреслив президент України.

Ракетний удар по Києву 26 червня

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета влучила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік жінки ймовірно загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого внаслідок ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було 6-7 вибухів. Агенство Reuters з посиланням на очевидців писало про два потужні вибухи на південних околицях Києва.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.

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