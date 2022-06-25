Масований ракетний удар по Україні: під ранок вибухи пролунали в чотирьох областях

Літаки РФ випустили не менше двох десятків ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали в Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.
Рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в чотирьох областях - Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі.
Як повідомляє Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн, бомбардувальники РФ підлетіли до білорусько-українського кордону і випустили щонайменше два десятки ракет по українській території. Перший запуск був приблизно о 3:45 з повітря.
"Імовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про злети з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід в повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються в РФ", - йдеться у повідомленні.
Спостерігачі припускають, що російські літаки перебували на великій висоті, тому про запуски ракет стало відомо тільки по специфічному сліду, що супроводжується звуком, схожим на вибух.
"Скільки всього було запусків з боку території Білорусі — з повітря і, можливо, землі) — будемо чекати на офіційну інформацію від ЗСУ, зібрану технічними засобами", - зазначили в повідомленні.
Після першого запуску ракет російська авіація завдала повторного удару близько 5:40 ранку. Було запущено не менше 4 ракет.
Ракетний удар по Київській області
Рано вранці 25 червня в північній частині Київської області прогриміло не менше восьми вибухів.
Частина ракет була успішно ліквідована засобами протиповітряної оборони.
Як повідомили в Telegram-каналі Білоруський Гаюн, кілька ракет були запущені з території Білорусі.
"Ймовірно, було запущено щонайменше 2 або 3 ракети з повітря. Повідомлення надійшли з районів Світлогорська (Озаричі), Мозиря, Петрикова і Наровлі Гомельської області", — йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо вибухів на Київщині поки що немає.
Ракетний удар по Чернігівській області
Вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус.
"Селище Десна піддалося черговому ракетному обстрілу. Подробиці пізніше", - йдеться у повідомленні.
Очільник області попросив місцевих жителів не публікувати фото та відео "прильотів".
Ракетний удар по Житомирщині
Після 04:20 серія вибухів пролунала в Житомирській області. За словами місцевих жителів вибухи прогриміли і в самому Житомирі. Згодом про подібні звуки заявляли о 05:00, вони повторилися і через 45 хвилин.
"Було чутно ще кілька звуків вибухів... і знову вибухи. Нагадуємо, що відбою повітряної тривоги не було, тому заради безпеки потрібно залишатися в укриттях", - писало в Telegram Суспільне Житомир.
Вибухи в Миколаївській області
Через кілька годин вибухи лунали вже і в Миколаївській області - в обласному центрі. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, що це сталося після оголошення повітряної тривоги.
"У місті лунають вибухи. Всі в укриття!"- закликав чиновник.
Як повідомляв Главред, вранці 17 червня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Близько 7:00 ракети потрапили в житловий квартал одного зі спальних районів міста. Двоє людей загинули, 20 - поранені.
20 червня російська армія впродовж трьох годин випустила по півдню України 14 ракет. В результаті був знищений логістичний продовольчий склад. Окупанти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одеської області й по самій Одесі. Внаслідок ракетного обстрілу в області пошкоджено сільськогосподарські площі та продовольчий склад.
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