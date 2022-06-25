Масований ракетний удар по Україні: під ранок вибухи пролунали в чотирьох областях

Бомбардувальники РФ випустили щонайменше два десятки ракет по українській території / Фото УНІАН

Рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в чотирьох областях - Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі.

Як повідомляє Telegram-канал моніторингової групи Білоруський Гаюн, бомбардувальники РФ підлетіли до білорусько-українського кордону і випустили щонайменше два десятки ракет по українській території. Перший запуск був приблизно о 3:45 з повітря.

"Імовірно, вильоти бомбардувальників були з території РФ, тому про злети з Білорусі (Барановичі, Лунинець, Ліда, Мачулищі) у нас інформації не було. Схема раніше була такою: зліт авіації з аеродромів РФ, вхід в повітряний простір Білорусі, підліт близько до кордону з Україною, запуск ракет, поки літак над Білоруссю (щоб його не збили), розворот. І назад теж повертаються в РФ", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі припускають, що російські літаки перебували на великій висоті, тому про запуски ракет стало відомо тільки по специфічному сліду, що супроводжується звуком, схожим на вибух.

РФ завдала ракетного удару по Україні / Фото /t.me/Hajun_BY

Сліди від ракет у повітрі після запуску ракет 25 червня / Фото t.me/Hajun_BY

"Скільки всього було запусків з боку території Білорусі — з повітря і, можливо, землі) — будемо чекати на офіційну інформацію від ЗСУ, зібрану технічними засобами", - зазначили в повідомленні.

Після першого запуску ракет російська авіація завдала повторного удару близько 5:40 ранку. Було запущено не менше 4 ракет.

Ракетний удар по Київській області

Рано вранці 25 червня в північній частині Київської області прогриміло не менше восьми вибухів.

Частина ракет була успішно ліквідована засобами протиповітряної оборони.

Як повідомили в Telegram-каналі Білоруський Гаюн, кілька ракет були запущені з території Білорусі.

"Ймовірно, було запущено щонайменше 2 або 3 ракети з повітря. Повідомлення надійшли з районів Світлогорська (Озаричі), Мозиря, Петрикова і Наровлі Гомельської області", — йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації щодо вибухів на Київщині поки що немає.

Ракетний удар по Чернігівській області

Вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області. Про це повідомив у Telegram-каналі голова Чернігівської ОВВА В'ячеслав Чаус.

"Селище Десна піддалося черговому ракетному обстрілу. Подробиці пізніше", - йдеться у повідомленні.

Очільник області попросив місцевих жителів не публікувати фото та відео "прильотів".

Ракетний удар по Житомирщині

Після 04:20 серія вибухів пролунала в Житомирській області. За словами місцевих жителів вибухи прогриміли і в самому Житомирі. Згодом про подібні звуки заявляли о 05:00, вони повторилися і через 45 хвилин.

"Було чутно ще кілька звуків вибухів... і знову вибухи. Нагадуємо, що відбою повітряної тривоги не було, тому заради безпеки потрібно залишатися в укриттях", - писало в Telegram Суспільне Житомир.

Вибухи в Миколаївській області

Через кілька годин вибухи лунали вже і в Миколаївській області - в обласному центрі. Мер Миколаєва Олександр Сенкевич зазначив, що це сталося після оголошення повітряної тривоги.

"У місті лунають вибухи. Всі в укриття!"- закликав чиновник.

Як повідомляв Главред, вранці 17 червня окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву. Близько 7:00 ракети потрапили в житловий квартал одного зі спальних районів міста. Двоє людей загинули, 20 - поранені.

20 червня російська армія впродовж трьох годин випустила по півдню України 14 ракет. В результаті був знищений логістичний продовольчий склад. Окупанти били по Очакову, по гирлу Дунаю, по Білгород-Дністровському району Одеської області й по самій Одесі. Внаслідок ракетного обстрілу в області пошкоджено сільськогосподарські площі та продовольчий склад.

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