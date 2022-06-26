Карта бомбосховищ у Києві: у мерії розповіли, де ховатися від обстрілів

У Києві близько 5 тисяч укриттів, яких можна сховатися під час ракетного удару, кажуть у мерії. Бомбосховища можна знайти на відповідній карті.
Після ранкових обстрілів столиці України знову став актуальним запит "бомбосховища Києва". Як повідомили в пресслужбі КМДА, є спеціальна інтерактивна карта підземних укриттів у столиці.
На ній позначені сховища цивільного захисту, підземні простори метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші підземні споруди, які можна тимчасово використовувати для укриття. Всього таких у Києві, кажуть чиновники, налічується близько п'яти тисяч.
Бомбосховища Київ карта
Що робити під час обстрілу?
У КМДА також нагадали киянам і гостям столиці, що в разі повітряної тривоги потрібно, не зволікаючи, взяти тривожний рюкзак або сумку (де будуть документи, аптечка, засоби гігієни, інші речі) і, скориставшись запитом у пошуковику "бомбосховища адреси",швидко пройти до найближчого укриття. Такого ж алгоритму варто дотримуватися, якщо люди знаходяться в офісі, в транспорті або будь-якому іншому громадському місці.
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Ракетний удар по Києву 26 червня
Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.
З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік жінки ймовірно загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого в результаті ракетного удару.
Пізніше стало відомо, що в Києві були чутні звуки нових вибухів. Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що було 6-7 вибухів. Агенство Reuters з посиланням на очевидців писало про два потужні вибухи на південних околицях Києва.
Радник офісу президента Олексій Арестович попередив, що сьогодні окупанти можуть обстрілювати Київ цілий день.
Пізніше в мережі з'явився аудіозапис нібито переговорів диспетчера і пілотів бомбардувальників ВКС РФ, що запускали ракети по Україні з території Білорусі вранці 26 червня.
"Група закінчила, дякую за прикриття", - каже пілот. "Спостерігали, красиво! М'якої посадки", - відповідає йому Білоруський диспетчер.
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