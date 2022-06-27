Ракетний удар по Одеській області: загорілися будинки, серед постраждалих - дитина

Внаслідок попадання ракети в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель.
Пізно ввечері 26 червня окупанти завдали по Одеській області ракетного удару із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.
Внаслідок попадання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування і загоряння декількох житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 м кв. Про це йдеться в повідомленні Одеської мерії з посиланням на оперативне командування Південь.
За попередніми даними, постраждали шестеро людей, зокрема і одна дитина.
У ліквідації наслідків ракетного удару задіяно три одиниці техніки ДСНС, а також 12 фахівців. Йде боротьба з вогнем. Після ліквідації пожежі приступить до роботи слідчо-оперативна група Національної поліції.
Дані за масштабами руйнувань і постраждалим уточнюються.
Тим часом місцеві жителі пишуть, що на місці удару ракети утворилася величезна воронка, горять будинки і газопровід. На сусідніх вулицях вибило вікна в будинках, машинах, знесло дах. Газу і світла немає.
Як повідомляв Главред, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетного удару по Києву. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці. В результаті попадання ракети в житловий будинок постраждали шестеро людей.
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