"Всіх знайдемо": Зеленський пригрозив росіянам, які забезпечують запуски ракети по Україні

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський попередив росіян, які забезпечують запуски ракет по Україні, що кожен з них буде знайдений і відповість за вбивства.

"Хочу сказати кілька речей, дуже адресних", - підкреслив він у своєму відеозверненні наприкінці 123-го дня війни.

"По-перше, всі льотчики, диспетчери, техніки та інші люди, які забезпечують запуск ракет по Україні, повинні розуміти: ми всіх вас знайдемо. Кожен з вас буде відповідати за ці удари", - підкреслив Зеленський.

За його словами, якщо хтось думає, що може уникнути відповідальності, пояснивши, що таким був наказ, то він помиляється.

"Коли ваші ракети б'ють по житлових будинках - це військові злочини. Суд - ось що вас всіх чекає. І ви не сховаєтеся ніде – ні на берегах Каспійського моря, над яким запускаються ваші ракети, ні в Білорусі... Ніде " " - додав Зеленський.

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Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

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