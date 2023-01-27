"У зоні бойових дій буде пекло і руїни": Путін віддає накази і готує наступ - аналітик

Росія готується до масштабного наступу з наміром переломити хід війни, яка складається для неї несприятливо, каже Кочетков.

Путін, Кочетков, війна в Україні / 28 окрема механізована бригада імені лицарів Зимового походу, Главред скріншот,

Політичний аналітик Олександр Кочетков під час чату на Главреді відповів на питання, чи перетвориться вся наша країна в такі ж руїни, як Маріуполь, Мар'їнка, Бахмут.

"Почну з останнього. Вся країна - ні, в руїну не перетвориться. А ось в зоні бойових дій буде пекло, це абсолютно очевидно. Прифронтові міста і зараз страждають, а далі буде ще гірше. Херсон, Миколаїв, Харків, Одеса страждають серйозним чином. Всі історичні події, в тому числі війни, йдуть за якимись шаблонами. Тим більше, чемоданний фюрер копійка в копійку копіює свого колегу – Адольфа. Путін хоче повернутися в коло сильних світу цього, але вголос цього вимовити не може – цього ніхто не зрозуміє, навіть в Росії, де люди відразу зададуться питанням, чому ж вони за ці амбіції повинні вмирати", - говорить він.

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков-аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ" Південне " та заступник керівника прес-служби президента України.

Кочетвок зазначив, що Росія отримала по зубах і була змушена відступати від Києва.

"Як Гітлер, отримавши під Москвою по зубах, був змушений відступити, так і Росія, отримавши по зубах під Києвом, була змушена відступити. Рівно через рік фашистська Німеччина зробила зусилля по перелому війни, яка розвивалася не на її користь. Таке ж наступ рівно через рік. І Путін копійка в копійку готує такий же наступ рівно через рік після початку цієї невмотивованої агресії. Віддано накази і розпорядження про підготовку, додаткову мобілізацію, розконсервування техніки, інтенсифікацію виробництва ракет. Росія виробляє 50-70 ракет, а Путін наказав виробляти 300 на місяць. Він міг наказати виробляти і 3 тисячі ракет, але якщо комплектуючих на 50 штук, то 300 штук ніяк не вийде", - говорить він.

Кочетков додав, що РФ готується до наступу.

"Тим не менш, відомо, що Росія готується до масштабного наступу з наміром переломити хід війни, яка складається для неї несприятливо. Відповідно, Захід готується протистояти цій абсолютно очевидній загрозі. У нас теж знають про загрозу російського наступу, тому наші проявляють неймовірну активність, щоб домогтися потрібних поставок озброєнь, і, в кінцевому підсумку, їх чує світ. Вся активність України пов'язана з тим, що потрібно буде чимось протистояти наступу Росії. Вже не залишилося тих, хто вважає, що Росія зайде, і все буде добре, тихо-мирно, як у Бердянську, де не було опору. А там, де є опір, буде Буча: розстріли, зґвалтування, тортури. Цього ніхто не хоче, тому Україну і озброюють", - додав він.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус - КВО станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, — ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

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