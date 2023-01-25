"Збирають броньований кулак": РФ до березня піде в активний наступ - генерал-майор

Російське командування кидає на Донбас підготовлених мобілізованих. У найближчі місяці вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

РФ хоче піти в новий наступ у березні / Колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати більш активним вже до березня. Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Не всі мобілізовані першої хвилі потрапили на лінію фронту ... Частина з них, близько 150 тис., проходили первинну підготовку, відновлення наявних знань. І, зокрема, вони проходили через полігони як Росії, так і Білорусі. Тому ця вже більш підготовлена частина мобілізованих зараз підтягується до лінії фронту", - сказав Ягун.

Генерал-майор переконаний, що саме цих мобілізованих відправлять захоплювати Донбас. На цих окупантів розраховує Кремль найближчим часом. Путін поставив Герасимову завдання вийти на адмінкордони Донбасу в найближчий місяць.

"Я думаю, що до березня вони будуть активно наступати саме на цьому напрямку", - додав генерал-майор.

Крім підготовлених мобілізованих, командування РФ перекинуло на Донбас частину окупантів, які перебували на Херсонському та Запорізькому напрямках. Замість них окопи зайняли мобілізовані росіяни.

"Ці підрозділи фактично займають порожні окопи. Немає активності артилерії, як було на початку боїв. І вони намагаються накопичити якийсь броньовий кулак, як завжди було в тактиці радянської та російської армій. Але я думаю, що наша розвідка вчасно зорієнтується", - додав Ягун.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

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