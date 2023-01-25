glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Збирають броньований кулак": РФ до березня піде в активний наступ - генерал-майор

25 січня 2023, 23:43
Російське командування кидає на Донбас підготовлених мобілізованих. У найближчі місяці вони хочуть вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.
російські окупанти, українські військові
РФ хоче піти в новий наступ у березні / Колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати більш активним вже до березня. Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Не всі мобілізовані першої хвилі потрапили на лінію фронту ... Частина з них, близько 150 тис., проходили первинну підготовку, відновлення наявних знань. І, зокрема, вони проходили через полігони як Росії, так і Білорусі. Тому ця вже більш підготовлена частина мобілізованих зараз підтягується до лінії фронту", - сказав Ягун.

Генерал-майор переконаний, що саме цих мобілізованих відправлять захоплювати Донбас. На цих окупантів розраховує Кремль найближчим часом. Путін поставив Герасимову завдання вийти на адмінкордони Донбасу в найближчий місяць.

"Я думаю, що до березня вони будуть активно наступати саме на цьому напрямку", - додав генерал-майор.

Крім підготовлених мобілізованих, командування РФ перекинуло на Донбас частину окупантів, які перебували на Херсонському та Запорізькому напрямках. Замість них окопи зайняли мобілізовані росіяни.

"Ці підрозділи фактично займають порожні окопи. Немає активності артилерії, як було на початку боїв. І вони намагаються накопичити якийсь броньовий кулак, як завжди було в тактиці радянської та російської армій. Але я думаю, що наша розвідка вчасно зорієнтується", - додав Ягун.

Росіяни готують повторний наступ на Україну

Раніше Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російська армія найближчим часом може спробувати здійснити свій останній ривок у війні проти України. За його словами, Україна щодня готується до можливого наступу, адже росіяни можуть здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або вже у березні.

За словами військового експерта Владислава Селезньова, країна-агресорка РФ не зможе наступати до 20 лютого, адже на формування ударного угруповання потрібно щонайменше чотири тижні, а станом на цей час такий наступальний потенціал ще не сформований. Проте не можна відкидати варіанту, що російські окупанти у будь-який день можуть почати масштабні переміщення, і тоді через чотири тижні після цього може суттєво змінитися ситуація на полі бою, каже Селезньов.

Як повідомляє The Times з посиланням на дані західної розвідки, президент країни-агресора Володимир Путін готується оголосити нову хвилю мобілізації для участі у війні в Україні. В ході нової хвилі мобілізації на фронт можуть відправити до 500 тисяч осіб.

Видання відзначає, що рішення буде прийнято протягом декількох тижнів, і до квітня на фронт відправлять до півмільйона людей, "щоб почати новий масштабний наступ".

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:17

Тонко грають на нервах: п'ять імен, які носять нестерпно ревниві чоловіки

00:10

Смачний борщ з насиченим червоним кольором: як правильно додавати оцет в стравуВідео

00:01

"Суперечить принципам НАТО": Залужний вперше відреагував на скандал в МіноборониВідео

25 січня, середа
23:56

Авіакатастрофа в Броварах: експерт розповів про причину аварії вертольотаВідео

23:43

"Збирають броньований кулак": РФ до березня піде в активний наступ - генерал-майорВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:25

Які брови в тренді зараз: 5 популярних варіантів, що зроблять погляд запаморочливим

23:17

"Через місяць-два РФ почне свої активні дії": Данілов попередив про потужний наступ росіянВідео

22:37

"Ворог посилює тиск": у Міноборони повідомили про загострення під Бахмутом і ВугледаромВідео

21:57

Піонтковський розповів, які дії ЗСУ призведуть до тотального краху путінського режимуВідео

Реклама
21:34

Коли Україна може отримати танки Abrams M1: у Байдена назвали терміниВідео

21:00

"Путін помилявся від самого початку": Байден назвав головну ціль США у військовій підтримці УкраїниВідео

20:22

"Важливий крок до перемоги над агресором Росією": Зеленський подякував Байдену за танки AbramsВідео

19:52

Звільнили населений пункт і знищили сотню окупантів: серед захисників поранених нема - ГайдайВідео

19:36

Байден в день народження Зеленського оголосив про постачання Україні 31 танка AbramsВідео

19:27

Лукашенко шукає варіант "порятунку" і не допомагає Путіну військами: він бачить поразку РФ - експертВідео

19:26

В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім", - Шуляк

19:20

Переговори про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО провалилисяПогляд

19:15

Були світлими, талановитими та перспективними: в боях під Бахмутом загинули двоє молодих захисників

19:14

Наймодніші джинси 2023: 4 моделі приголомшливої краси, без яких весну буде важко уявити

18:57

"Все почнеться після 2-4 поразок": Подоляк описав реальний сценарій розвалу РФВідео

Реклама
18:45

Гороскоп на завтра 26 січня: Тельцям - прощення, Рибам - фінансовий прибутокВідео

18:38

У Росії вибухнули істерикою через Leopard 2 Україні і криками про "брудно-ядерну бомбу"Відео

18:29

"Обговорювали посилення армії": Резніков анонсував хороші новини після переговорів з СШАВідео

18:27

"За жодних обставин": Шольц окреслив "червоні лінії" для подальшої військової підтримки УкраїниВідео

18:21

РФ готує новий наступ: експерт назвав три ймовірні напрямкиВідео

18:13

Імбир користь та шкода: секретні властивості панацеї китайської медицини

18:04

"Росія не готується до жодних атак": політолог назвав реальну причину появи ППО в МосквіВідео

17:46

Окупанти атакуватимуть міста та села: у розвідці назвали терміни наступу РФВідео

17:34

"Росіяни накопичують резерви": експерт назвав дві області, які знаходяться під загрозою нового вторгнення

17:30

Чим корисно копчене сало: "прочищає" мізки та "заряджає" серце, але є нюансВідео

17:26

Байден відправить Україні 31 танк Abrams - BloombergВідео

17:17

Зовсім не для краси: чому в СРСР сходинки фарбували лише по краях

17:06

"Вежі Кремля і Мавзолей": Небоженко пояснив, чому це головні цілі для ЗСУ

17:00

"Бавовна" в Криму: гримлять вибухи, біля військового аеродрому клуби димуВідео

16:43

Путіна поглинула історична маячня: вгледів "окупаційні війська" США в НімеччиніВідео

16:29

ЗСУ залишаються в Бахмуті: будуть тримати оборону і "чіплятися" за кожен підвалВідео

16:00

Що додати у воду, щоб пельмені не розвалювалися: хитрість, про яку складно здогадатися

15:56

Путін знову змінив мету війни з Україною: тепер заговорив про "захист РФ"Відео

15:53

Навесні на Україну очікують Leopard 2, незабаром почнеться навчання ЗСУ - міністр оборони ФРНВідео

14:57

Війська Росії та Білорусі відпрацьовують дії з висадки десанту - аналітикиВідео

Реклама
14:53

Чому гаряче не можна ставити в холодильник або як позбавити себе холодильника

14:49

Танками Leopard справа не обмежиться: чому у Росії є серйозні підстави для істерикиПогляд

14:43

Які фрукти не можна класти поруч: доведеться викинути усе в смітник

14:35

"Дістали до Енгельса, дотягнемося і до Кремля": в ГУР не виключають ударів по території РФВідео

14:33

Україна отримає від ЄС 80 танків Leopard: у Spiegel розповіли, коли вони надійдуть на озброєння ЗСУ

14:29

Несподівано: учасниця "Холостяка" закрутила з бразильським футболістомВідео

14:04

Вдома буде ідеальна чистота: 10 порад, як позбутися пилу в квартирі назавжди

13:29

Дочка Брежнєвої поділилася фото з бойфрендомВідео

13:17

Офіційно: ЗСУ відвели із СоледараВідео

13:04

Скандал з Міноборони: звільнено директора департаменту закупівель Хмельницького

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти