'Дипломатичним шляхом': Кулеба розповів про деокупацію Криму і Донбасу

Як зазначив Кулеба, Крим нічим не відрізняється від решти українських міст, а тому він обов'язково буде повернений під контроль України.

Кулеба заявив, що частину територій Україна поверне дипломатичним шляхом / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частину територій буде повернено військовим шляхом, а частину – дипломатичним. Про це Кулеба заявив під час спільної прес-конференції зі своїм словацьким колегою Растіславом Качерою.

Як зазначив Кулеба, Крим нічим не відрізняється від решти українських міст, а тому він обов'язково буде повернений під контроль України.

"Україна поверне всі свої території, включаючи Крим. Частину – військовим шляхом, частину – дипломатичним ", - наголосив голова української дипломатії.

Кулеба зауважив, що наразі надто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російській армії буде тривати ще 10-15 років. Він наголосив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

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