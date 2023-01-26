Бахмут не братимуть: РФ відволікає ЗСУ для "вирішального" наступу на Луганщині – ISW

Окупанти могли відмовитися від ідеї захопити Бахмут через свої невдачі у цьому місті.

РФ відволікає ЗСУ для "вирішального" наступу на Луганщині, зазначають аналітики/ Міноборони РФ

Російські загарбники можуть навмисно здійснювати невеликі атаки на більшій частині лінії фронту, щоб відволікти Збройні сили України і тим часом здійснити вирішальну наступальну операцію на Луганщині.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначають, що російські окупанти останнім часом відновили обмежені наземні атаки на двох основних напрямках – у центрі Запорізької області та на заході Донецької області.

Масштаби атак, які проводять росіяни у цих двох областях, свідчать швидше про намагання притиснути українські сили до окремих ділянок фронту, ніж про спроби відновити наступ на цих двох ділянках, стверджують аналітики.

У той же час Росія знижує інтенсивність боротьби за Бахмут на Донеччині, що може свідчити про намір окупантів відмовитися від пріоритету операцій у місті.

"ПВК "Вагнера" не виконала своєї обіцянки щодо захоплення Бахмута і не змогла просунутися далі незначних тактичних успіхів у Соледарі. Тому російське військове керівництво, ймовірно, вирішило відмовитися від пріоритету операцій навколо Бахмута", – зазначають аналітики.

Також окупанти використовують повідомлення в інформпросторі про їхні наступи на Запоріжжі та Донеччині для того, щоб приховати провали у Бахмуті і відвернути від них увагу.

Натомість розподіл військ окупантів уздовж лінії фронту на Луганщині може свідчити про підготовку до наступу на цій ділянці. Зазначається, що найвірогіднішим напрямом російських наступальних дій у Луганській області може бути лінія Сватове-Кремінна.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки по території України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Пуски ударних безпілотників здійснювалися зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 "шахеди", усі вони були знищені Силами оборони України.

Раніше повідомлялося, що американська корпорація Lockheed Martin, яка випускає винищувачі F-16, готова наростити виробництво цих літаків. Їх постачатимуть третім країнам, щоб вони могли передати Збройним силам України свої F-16.

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