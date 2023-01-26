"На диво ніхто не розраховує": Путін готує наступ в Україні за кількома напрямками - ЗМІ

У Генштабі диктатору сказали, що відсутність достатньої кількості озброєнь робить майбутній наступ російських військ "безглуздим".

Володимир Путін не відмовився від ідеї нового наступу в Україні / Фото Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Президент Росії Володимир Путін не збирається відмовляється від нового наступу в Україні попри те, що йому радять сконцентруватися на обороні захоплених територій Донецької та Луганської областей та анексованого Криму.

Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

Як йдеться в повідомленні, після офіційних заяв з боку західних країн про готовність передати Україні танки Путін скликав нараду в режимі відеозв'язку з представниками керівництва силового та військового блоків. За даними російської розвідки, до кінця 2023 року Україні передадуть в цілому від 500 до 700 танків. Також західні партнери готові надати ракети, здатні вражати цілі на відстані понад 160 км.

"Експерти при Радбезі радять сконцентруватися на обороні захоплених територій Донецької та Луганської областей і Криму, при цьому відкласти всі плани наступу. У Путіна інше бачення ситуації, він висловився на користь підготовки наступу одразу на декількох напрямках, і більшість з керівництва військового блоку, без особливого ентузіазму, думку президента підтримала", - пише генерал СЗР.

При цьому наголошується, що один з представників Генерального штабу заявив, що відсутність достатньої кількості озброєнь робить майбутній наступ російських військ "безглуздим". Путін же залишив рекомендації про підготовку наступу в силі та закрив нараду.

"У Генштабі за підсумками вчорашнього дня занепадницькі настрої, на диво ніхто не розраховує. Ті озброєння, які зараз стягують з усіх "звалищ" на фронт генерали відверто називають сміттям і губляться в роздумах, як цим можна воювати і перемагати", - резюмували на каналі.

Наступ РФ - що відомо

Аналітики Американського Інституту вивчення війни вважають, що РФ може здійснити наступальні дії в найближчі місяці, зокрема, навесні 2023 року.

На сьогодні розглядаються варіанти наступу окупантів з напрямків, де є скупчення ворожих військ, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, мова йде про північ (райони Білгородської області), південь (окупована частина Запорізької області). Також спостерігається активність ворога на сході – Луганський напрямок (Сватове – Кремінна), Бахмут, Соледар і далі фактично весь Донецький напрямок.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що російські окупанти намагаються захопити Луганську та Донецьку області. Вони хочуть кинути туди величезну кількість підготовлених мобілізованих. Цей наступ може стати активнішим вже до березня.

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