РФ хоче нав'язати Україні корейський варіант врегулювання війни: Данілов пояснив, що це означає

Українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель".

Олексій Данілов заявив, що українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" / Фото УНІАН

Країна-агресорка РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну "38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР та Південною Кореєю, - ред.)

"Ось тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть придумувати все, що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, який вони можуть нам пропонувати - це "38 паралель", - сказав Данілов.

Секретар РНБО додав, що нещодавно спілкувався з представниками Кореї, які "вважають, що тоді була велика помилка, що пішли на поступки, погодилися з тим, що потрібно заради збереження... А сьогодні проблеми".

Данілов розповів, що зараз заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак їздить на зустрічі з політиками минулих часів в Європі та через них "передає меседжі, що вони готові на багато поступок, щоб зафіксувати статус-кво, який є на сьогоднішній день, і змусити нас, щоб ми вийшли в якесь перемир'я".

Як повідомляв Главред, раніше Данілов заявив, що російські окупанти готуються до загострення ситуації на фронті в лютому. За його словами, на це вказують певні маркери.

Також секретар РНБО говорив, що в 2023 році починається український наступальний етап війни у звільненні окупованих російськими військами земель.

Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot.

"І багато іншого - менш публічне і зовсім не публічне", — заявив Данілов.

Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості й відплати".

Інші новини: