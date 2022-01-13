В Ужгороді зниклу 36-річну жінку знайшли вбитою з пакетом на голові

Зв'язок з Габріеллою Яцкович зник 1 січня / Фото Нацполіції

В Ужгороді знайшли вбитою 36-річну Габріеллу Яцкович, яка пропала безвісти майже два тижні тому.

Тіло жінки з пакетом на голові виявили 12 січня на горищі будинку її матері, яка нещодавно померла. За попередніми даними, Яцкович могли задушити, пише місцеве видання Закапаття онлайн з посиланням на власні джерела.

Повідомляється також, що кілька днів невідомий від імені Яцкович посилав з її мобільного телефону повідомлення, в яких стверджував, що жінка нібито поїхала до Єгипту. В якості "доказу" її друзям навіть надсилалися фотографії з "відпочинку", завантажені з Мережі й датовані 2019 роком.

Останній контакт з телефону вбитої був зафіксований поблизу міста Виноградів Берегівського району Закарпатської області.

"Метою (зловмисника, – ред.) було відтягнути виявлення факту вбивства, ймовірно, щоби в той час, коли приховане стане явним, за терміном давності було стерто відео з камер зовнішнього спостереження в довколишніх об'єктах. Тобто, цілком можливо, мова йде про людину, причетну до кримінальних сфер", — йдеться у матеріалі.

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Зв'язок з мешканкою Ужгорода зник 1 січня. Жінка залишила вдома без нагляду собаку і без попередження не вийшла на роботу, хоча, за словами знайомих, була "дуже відповідальною".

Тривогу забила подруга покійної та звернулася в поліцію ще кілька днів тому. Спочатку заяві не надали серйозного значення, діяти почали лише після значного розголосу в соцмережах.

Яцкович раніше жила на орендованій квартирі, а вказаний будинок повинен був перейти їй у спадок після смерті матері. Також на загиблу було оформлено земельну ділянку.

Як повідомляв Главред, в кінці грудня 2021 року в лісосмузі під Києвом знайшли тіло 50-річного чоловіка. На ньому були ознаки насильницької смерті. Правоохоронці вже затримали та повідомили про підозру двом особам, причетним до скоєння умисного вбивства. Загинув головлікар санаторію Червона Калина у Рівному Ярослав Сивий.

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