УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

11 січня 2022, 10:26

Дана смертельна ДТП - не перша у Вадима Недуги. У 2016-му через п'яне водіння митника загинув його друг. Тоді він отримав умовний термін на півтора року.

false
П'яна ДТП сталася ще у серпні, але затримали Вадима Недугу лише через чотири місяці / колаж

У Чернівецькій області оголосили про підозру та відправили у СІЗО співробітника Державної митної служби Вадима Недугу - фігуранта п'яної ДТП, що забрала життя 21-річної Діани Чинчик. Аварія сталася ще в серпні 2021 року, але правоохоронці "помітили" Недугу, який переховувався від відповідальності, через чотири місяці.

Затримання митника та вручення йому підозри за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або керування транспортним засобом у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть людини) підтвердили у Чернівецькій обласній прокуратурі, пише Obozrevаtel. Видання зазначає, що Недугу затримали після розголосу в ЗМІ.

Шевченківський районний суд Чернівців 30 грудня обрав запобіжний захід підозрюваному. До 27 лютого Недуга перебуватиме у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Цікаво, що наприкінці грудня у буковинській митниці журналістам говорили, що Недуга перебуває на лікарняному. Тепер же у відділі кадрів стверджують, що він давно звільнений заочно - 25 серпня 2021 року.

Підставою для такого рішення став невихід на роботу і вчинення держслужбовцем дисциплінарного проступку, який тягне за собою звільнення.

Реклама

У відділі кадрів також повідомили, що після ДТП жодних звернень від правоохоронних органів – для відсторонення від роботи влаштував смертельне ДТП – не надходило.

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася вранці 16 серпня 2021 року на трасі Житомир – Чернівці в районі села Припруття. Діана Чинчик їхала в Audi разом зі своїм нареченим Олександром. Раптово Opel Insignia, за кермом якого перебував співробітник буковинської митниці – 28-річний Вадим Недуга – вилетів на зустрічну смугу і врізався в Audi.

Митник летів зі швидкістю 140 кілометрів на годину, хоча через проведення дорожніх робіт на цій ділянці дороги і в межах населеного пункту діяло обмеження до 40 км/год.

false
Вадим Недуга втік з місця аварії / Фото cv.npu.gov.ua

Водій Audi отримав струс мозку і численні забої, а його наречена – важкі травми. Дівчину вирізали з понівеченого авто рятувальники. Травми були настільки важкі, що Діана померла на руках у медиків. Смерть настала в результаті травматичного шоку, що розвинувся внаслідок ускладнення політравми, численних переломів з пошкодженням внутрішніх органів.

За словами очевидців трагедії, від винуватця ДТП тхнуло алкоголем. Він втік з місця аварії, навіть не спробувавши допомогти постраждалим.

У грудні 2021 року Недугу помітили в одному з розважальних закладів. Коли місцеві жителі подзвонили в поліцію, правоохоронці затримали митника, але потім відпустили, тому що він так і не був оголошений в розшук.

До слова, дана смертельна ДТП - не перша у Вадима Недуги. У квітні 2016 року через п'яне водіння митника загинув його друг-волейболіст і тренер Михайло Сенюшко. Тоді Недуга отримав умовний термін на півтора року.

Як повідомляв Главред, недалеко від Кам'янця-Подільського в Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет. У цей момент узбіччі з собакою прогулювався 50-річний чоловік.

Він встиг відскочити і не потрапити під колеса некерованої фури. Але з причепа прямо на нього висипалися тонни гною, поховавши живцем.

Читайте також:

viber
ДТП Чернівецька область новини України ДТП новини
Зараз ви переглядаєте новину «П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Яєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настійЯєчна шкаралупа - найкраще добриво для квітів, овочів і фруктів: як приготувати чарівний настій Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяФінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємниця Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніПритягують бідність: які речі потрібно викинути з кухні Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяЛюбовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємниця Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати бідуКоли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду
12:14

Учені відкрили гормон, який може зробити прорив у лікуванні діабету

11:40

Все піде навперейми: астролог назвала найнебезпечніші дні ретроградного Меркурія 2022Відео

11:28

Врятував водія і пасажирів маршрутки: підліток з Мелітополя став національним героємВідео

10:59

Євген Кошовий знову одружився - перші фото церемонії

10:57

"Рвана рана, кров хлюпала": подробиці смерті поліцейського від іклів кабана під ЖитомиромВідео

Реклама
10:26

П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

10:24

Коли прибирати ялинку після Нового року 2022: як зробити це правильно і не накликати біду

10:03

Двох доз COVID-вакцини "недостатньо" для захисту від Омікрону: в Pfizer розробляють новий препарат

09:43

"Путін серйозно хворий, його дні полічені": мольфарка видала похмурий прогноз щодо президента РФВідео

09:28

Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в КазахстаніВідео

09:23

Коли щедрують у 2022 в Україні: щедрівки для дітей та дорослихВідео

09:21

Зараження коронавірусом можна уникнути: вчені винайшли простий спосібВідео

09:00

Україна на міжнародній арені в 2022 році: чого чекати від друзів і ворогів

09:00

Стабільність гривні або долар по 50: що буде з курсом в 2022 році

08:56

США "по-тихому" виділили Україні 200 млн доларів військової допомоги - CNN

08:44

Комаровський розвінчав популярні міфи про добову норму водиВідео

08:39

Помер президент Європейського парламенту

08:27

Чому немає західних санкцій проти Казахстану?Погляд

08:20

Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

07:58

Лікар пояснив, що може зупинити пандемію коронавірусу

Реклама
07:47

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2022: Дівам – заздрість, Терезам – плітки, Водоліям - виграшВідео

07:45

У моду на 2022 рік прийшла стрижка неповторної краси перевернутий боб, що пасує всімФото

07:24

Чоловік був живцем похований під тоннами гною: під Кам'янцем-Подільським сталася смертельна ДТПВідео

06:46

Буде дуже холодно: синоптик назвала найморозніший день тижняВідео

06:19

"Черевце" Росії: окупанти вже не залишать КазахстанПогляд

06:10

Без суворих заборон і з цікавою альтернативою: як відучити дитину від "залипання" в телефоні

05:54

Як приготувати супердобриво для всіх квітів удома: знадобляться лише три препарати з аптечкиВідео

05:40

Що має бути на столі на Старий Новий рік: 7 головних страв на Щедрий вечірВідео

05:24

Помідори по 240 гривень за кіло: українців шокували космічним подорожчаннямВідео

05:08

День дякую 2022: душевні привітання і милі картинки в день подяки

04:42

Пігулки не потрібні: Комаровський розповів, що робити у разі підвищеного тиску

02:31

Які "корисні" продукти насправді небезпечно їсти - відповідь дієтолога

01:38

Українців звільнять від сплати "податку на город": кому пощаститьВідео

01:32

Оксана Байрак виклала архівні кадри до пластики

00:51

Прикмети на 11 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день січняВідео

00:43

Спека у світі продовжить бити рекорди: вчені назвали причинуВідео

10 січня, понеділок
23:58

Катували і вимагали грошей: під Дніпром двоє братів на Різдво по-звірячому вбили пенсіонераВідео

23:32

Могилевська показала, як виглядала 15 років томуВідео

23:31

Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин - коментар експерта

23:06

У Києві стартували переговори радників лідерів "нормандської четвірки"Відео

Реклама
23:05

Які продукти небезпечні для сніданку - лікар дала відповідьВідео

22:37

Притягують бідність: які речі потрібно викинути з кухніВідео

22:16

Будинок буде пахнути затишком: наймодніші шпалери у 2022 роціФотоВідео

21:57

В Івано-Франківську чоловік жорстоко знущався над пенсіонеркою і кинув помиратиВідео

21:53

Не коронавірус, але небезпечно: школи Харкова пішли на "дистанціонку"

21:40

Чому Росія та США не змогли домовитися у ЖеневіПогляд

21:28

У Хмельницькому 16 дітей з Вінницької області отруїлися хлором: як все сталося

21:25

В Україні вдарить міцний мороз і завалить снігомВідео

21:15

У Харкові "заміновано" ряд ТЦ і супермаркетів: людей евакуюють

21:01

Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти