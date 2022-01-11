П'яного митника, який вбив 21-річну дівчину і втік з місця ДТП, закрили у СІЗО

П'яна ДТП сталася ще у серпні, але затримали Вадима Недугу лише через чотири місяці / колаж

У Чернівецькій області оголосили про підозру та відправили у СІЗО співробітника Державної митної служби Вадима Недугу - фігуранта п'яної ДТП, що забрала життя 21-річної Діани Чинчик. Аварія сталася ще в серпні 2021 року, але правоохоронці "помітили" Недугу, який переховувався від відповідальності, через чотири місяці.

Затримання митника та вручення йому підозри за ч. 3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або керування транспортним засобом у стані сп'яніння, якщо воно спричинило смерть людини) підтвердили у Чернівецькій обласній прокуратурі, пише Obozrevаtel. Видання зазначає, що Недугу затримали після розголосу в ЗМІ.

Шевченківський районний суд Чернівців 30 грудня обрав запобіжний захід підозрюваному. До 27 лютого Недуга перебуватиме у слідчому ізоляторі без права внесення застави. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Цікаво, що наприкінці грудня у буковинській митниці журналістам говорили, що Недуга перебуває на лікарняному. Тепер же у відділі кадрів стверджують, що він давно звільнений заочно - 25 серпня 2021 року.

Підставою для такого рішення став невихід на роботу і вчинення держслужбовцем дисциплінарного проступку, який тягне за собою звільнення.

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У відділі кадрів також повідомили, що після ДТП жодних звернень від правоохоронних органів – для відсторонення від роботи влаштував смертельне ДТП – не надходило.

Що відомо про смертельну ДТП

Аварія сталася вранці 16 серпня 2021 року на трасі Житомир – Чернівці в районі села Припруття. Діана Чинчик їхала в Audi разом зі своїм нареченим Олександром. Раптово Opel Insignia, за кермом якого перебував співробітник буковинської митниці – 28-річний Вадим Недуга – вилетів на зустрічну смугу і врізався в Audi.

Митник летів зі швидкістю 140 кілометрів на годину, хоча через проведення дорожніх робіт на цій ділянці дороги і в межах населеного пункту діяло обмеження до 40 км/год.

Вадим Недуга втік з місця аварії / Фото cv.npu.gov.ua

Водій Audi отримав струс мозку і численні забої, а його наречена – важкі травми. Дівчину вирізали з понівеченого авто рятувальники. Травми були настільки важкі, що Діана померла на руках у медиків. Смерть настала в результаті травматичного шоку, що розвинувся внаслідок ускладнення політравми, численних переломів з пошкодженням внутрішніх органів.

За словами очевидців трагедії, від винуватця ДТП тхнуло алкоголем. Він втік з місця аварії, навіть не спробувавши допомогти постраждалим.

У грудні 2021 року Недугу помітили в одному з розважальних закладів. Коли місцеві жителі подзвонили в поліцію, правоохоронці затримали митника, але потім відпустили, тому що він так і не був оголошений в розшук.

До слова, дана смертельна ДТП - не перша у Вадима Недуги. У квітні 2016 року через п'яне водіння митника загинув його друг-волейболіст і тренер Михайло Сенюшко. Тоді Недуга отримав умовний термін на півтора року.

Як повідомляв Главред, недалеко від Кам'янця-Подільського в Хмельницькій області сталася смертельна ДТП. Водій вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет. У цей момент узбіччі з собакою прогулювався 50-річний чоловік.

Він встиг відскочити і не потрапити під колеса некерованої фури. Але з причепа прямо на нього висипалися тонни гною, поховавши живцем.

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