У вуличних боях за Маріуполь вбито приблизно 6 000 окупантів - Арестович

Олексій Арестович / УНІАН, соцмережі

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові у вуличних боях за Маріуполь Донецької області ліквідували приблизно 6 000 російських окупантів.

"Вони намагаються оточити. Ну от навіть якщо оточили, що далі? Треба йти у вуличні бої? Маріуполь не навчив, що вуличні бої - це 6 000 убитих приблизно, плюс-мінус. І це ж були добірні кадри-спецназ, танкові полки, морська піхота і так далі", - зазначив Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську і Сєвєродонецьку.

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Бої за Маріуполь

На початку травня стало відомо, що в місті Маріуполі, яке знаходиться в блокаді з боку військ Росії, знову почалися важкі бої за територію металургійного комбінату Азовсталь. Там знаходяться українські військові і ховаються від бомбардувань місцеві жителі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявляв, що окупанти РФ обстрілюють позиції захисників України з артилерії, з літаків, танків і кораблів.

Глава української делегації на переговорах з російською владою Давид Арахамія 4 травня підтвердив інформацію про те, що окупантам вдалося прорватися на територію підприємства Азовсталь.

Радник глави МВС Антон Геращенко говорив, що колишній працівник заводу Азовсталь показав окупантам РФ таємні підземні ходи під територією підприємства. Після цього загарбники стали штурмувати ці тунелі.

7 травня віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що з Азовсталі в Маріуполі евакуювали всіх жінок, дітей і літніх людей.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Київ працюватиме над евакуацією з Азовсталі всіх українських захисників. Щодня проводиться дипломатична робота для того, щоб знайти потрібний варіант повернення людей.

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