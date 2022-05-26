УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Був би другий Маріуполь: як вдалося захистити Миколаїв від рашистів

26 травня 2022, 02:39

Ситуація у Миколаєві була б катастрофічною, якби російські війська захопили місто.

РФ намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя / УНІАН, Віталій Кім

У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя, взявши місто в облогу. ЗСУ змогли відбити атаку та завадити планам окупантів. Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "НикВести".

Він додав, що ситуація у місті була б катастрофічна, якби їм вдалося прорватися всередину.

"Якби вони зайшли до міста, це вже було б все… Була б Буча, Ірпінь… Миколаїв, загалом, "брали" за планом Маріуполя: оточити, витіснити всі війська у центр міста, на якийсь об’єкт, завод, відрізати світло, воду, і просто маринувати нас, поки ми не почнемо їхати з глузду, закінчаться боєприпаси, їжа, вода" - сказав Дмитро Марченко.

Він додав, що зупинити наступ окупантів вдалося за допомогою комунікації міста з селами, ОТГ.

"Ми не допускали до Миколаєва навіть колони, вони не могли дійти сюди. Вони вишиковувалися, нас сповіщали, і артилерія накривала їх", - розповів Дмитро Марченко.

читайте такожУ Миколаєві потужні вибухи касетних снарядів

Дивіться онлайн новини Миколаєва

Нагадаємо, ЗСУ поступово звільнювали території Миколаївської області від рашистів. На таких територіях були виявлені кілька цивільних автомобілів з понівеченими та розстріляними тілами людей. Деякі автівки були підірвані на замінованій місцевості. Серед загиблих є діти.

У Маріуполі рашисти продовжують ховати людей у братських могилах. Їх кількість постійно зростає. Згідно супутниковим знімкам, викопані траншеї на території кладовища окупованого села Виноградне з'явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок немає. На фото Maxar за 29 березня вже можна побачити траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

Інші новини:

війна в Україні новини Миколаєва російське вторгнення
Реклама
Підтримайте Главред

Последние новости

03:10

Стильний і яскравий манікюр на літо 2022, що зачарує всіх навколо

02:41

Еллен ДеДженерес пожертвувала українцям понад 800 тис. гривень: "Сподіваюся, я зможу зменшити біль"

02:39

Був би другий Маріуполь: як вдалося захистити Миколаїв від рашистів

02:09

Буде використано проти України: історик пояснив, чому важливо демонтувати радянські пам'ятникиВидео

01:34

Військовий експерт пояснив, чому Кремль жене залишки військ у пекло війни на Донбасі

Реклама
00:51

Прикмети на 26 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

00:23

"Я готовий його спалити": Російський комік зізнався, що хоче зробити з паспортом РФ

25 мая, среда
23:54

Сербія поки не бачить можливості впровадити санкції проти Росії: в чому причина

23:41

Важкий період і втрата територій: астролог розповів, чим закінчиться війна в УкраїніВидео

23:41

Всі лаври повинні перейти ПЦУ: В'ятрович пояснив необхідність зникнення УПЦ МПВидео

23:40

"Концертна діяльність добігає кінця": Шевчук заявив, що гурт ДДТ згортає роботу

23:26

Кулеба різко розкритикував Німеччину за постачання зброї

23:10

67-річний батько Тіни Кароль вирушив захищати Україну

22:55

Окупанти схопили двох відомих українських футболістів і кинули воювати проти УкраїниВидео

22:53

Чому Лукашенко не наважиться воювати з Україною: експерт озвучив головні причини

22:41

"Отсидевшая в 16": телебачення РФ збирається "згодувати" своїй аудиторії шоу про тюремниць

22:18

Маша Єфросиніна показала найдорожчий подарунок на День народження від коханого чоловіка

22:10

Путін продовжує чистки серед генералітету: звільнені командири округів

21:57

Люди не хочуть їхати з Луганської області - Гайдай

21:57

"Ми програли російській армії за темпами": Арестович оголосив про початок нового етапу війниВидео

Реклама
21:42

Україна попливе: синоптики назвали дату атаки потужного шторму і сильних зливВидео

21:35

"З Росією я закінчив всі відносини": латиський актор висловив свою позицію

21:09

Арестович грубо обматюкав країни Європи, які радять обміняти території на "мир"Видео

21:08

Зірка "Сватів" радіє, що в Росії більше не буде зарубіжного кіно

20:58

Для РФ люди - витратний матеріал: Ахеджакова висловилася про перший вирок для росіянина в Україні

20:55

ЗСУ "пошматували" ворожу броньовану техніку разом з екіпажемФотоВидео

20:52

"Це буде реально чудо": Міка Ньютон розповіла про вагітність і дітей після важкої онкології

20:50

У лікарнях прикордонних районів багато поранених бійців РФ - Генштаб

20:46

"Груба помилка в творчому шляху": Сосєдов почав критикувати Пугачову

20:43

"Катастрофічна ситуація": Росія окупувала 95% Луганської областіВидео

20:23

Все одно діти в Лондон не поїдуть: окупанти хочуть заборонити англійську мову в школах

20:22

Гороскоп на червень 2022 для Овнів: гроші, другий шанс від Всесвіту і повернення додому

20:19

Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян

20:11

Виїзд за кордон чоловіків призовного віку: ще трьом категоріям дозволили залишати УкраїнуВидео

20:10

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВидео

19:43

"Забув, як вимолював народного артиста України в Криму?": російський актор пройшовся по БасковуВидео

19:36

Воєнний стан в РФ та ситуація в Придністров'ї: наскільки правдива інформація розвідки СШАВидео

19:31

Путін примушуватиме українців до громадянства РФ: в МЗС різко відповіли на указ про "паспортизацію"Видео

19:29

Чому Захід не віддасть Путіну Українумнение

19:10

Путінський чиновник посміявся над господарем в його присутності: відеоВидео

Реклама
19:06

"Не торгуємо територіями": у Зеленського назвали заходу червоні лінії в переговорах з РФВидео

18:54

Віра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід

18:35

"Позорище": Сабуров після "стусана" за кордоном через жарти про українок повернувся підкоряти РФВидео

18:21

"Спочатку відвідайте могили українських дітей": Кулеба відповів на шантаж РФ про зняття санкційВидео

18:06

Чмерковський будує містечко для біженців: що відомо

17:58

Українські чиновники Усов, Сабадош і Тафтай позбавили країну військових супутників - ЗМІ

17:51

В Україні продають фрукти з Іспанії з небезпечною отрутоюВидео

17:43

"Розраховує, що його не судитимуть": історик пояснив, як Путін хоче ухилитися від покарання

17:39

"РФ - фашистська країна": відомий спортивний коментатор засудив росіян за "гру в мовчанку"

17:38

Відому рок-співачку затримали в Москві за підтримку України - її чекає депортація

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти