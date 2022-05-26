Був би другий Маріуполь: як вдалося захистити Миколаїв від рашистів

РФ намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя / УНІАН, Віталій Кім

У перші дні повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя, взявши місто в облогу. ЗСУ змогли відбити атаку та завадити планам окупантів. Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю "НикВести".

Він додав, що ситуація у місті була б катастрофічна, якби їм вдалося прорватися всередину.

"Якби вони зайшли до міста, це вже було б все… Була б Буча, Ірпінь… Миколаїв, загалом, "брали" за планом Маріуполя: оточити, витіснити всі війська у центр міста, на якийсь об’єкт, завод, відрізати світло, воду, і просто маринувати нас, поки ми не почнемо їхати з глузду, закінчаться боєприпаси, їжа, вода" - сказав Дмитро Марченко.

Він додав, що зупинити наступ окупантів вдалося за допомогою комунікації міста з селами, ОТГ.

"Ми не допускали до Миколаєва навіть колони, вони не могли дійти сюди. Вони вишиковувалися, нас сповіщали, і артилерія накривала їх", - розповів Дмитро Марченко.

читайте такожУ Миколаєві потужні вибухи касетних снарядів

Дивіться онлайн новини Миколаєва

Нагадаємо, ЗСУ поступово звільнювали території Миколаївської області від рашистів. На таких територіях були виявлені кілька цивільних автомобілів з понівеченими та розстріляними тілами людей. Деякі автівки були підірвані на замінованій місцевості. Серед загиблих є діти.

У Маріуполі рашисти продовжують ховати людей у братських могилах. Їх кількість постійно зростає. Згідно супутниковим знімкам, викопані траншеї на території кладовища окупованого села Виноградне з'явилися в кінці березня. На знімках 17 березня цих розкопок немає. На фото Maxar за 29 березня вже можна побачити траншеї розміром орієнтовно 38 на 4 метри.

Інші новини: