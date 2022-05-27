Загроза для Києва з боку РФ відтепер існуватиме завжди: Арестович назвав причину

Київ тепер під загрозою атаки буде завжди / Колаж Reuters

Загроза нападу на Київ з боку Росії існуватиме завжди. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, зазначивши, що столиця України розташована близько як до Російської Федерації, так і до Білорусі.

"Можна не боятися. Ми повинні побоюватися, але не боятися. Як сказала сьогодні Маляр (заступник міністра оборони Олексія Рєзнікова, — ред.) дуже вдало: "Київ тепер під загрозою буде завжди". Тому що він розташований близько як до РФ, так і до кордону Білорусі. Його можна пройти за одну-дві доби. Відповідно, більше спокою не буде", - прокоментував заяву Маляр радник ОП в ефірі Фейгін Live.

Нагадаємо, 26 травня стало відомо, що Білорусь створить оперативне командування своїми військами на кордоні з Україною. Про це заявив самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко. Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України.

У свою чергу, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що російські окупанти переміщують пускові установки крилатих ракет Іскандер в район міста Лунинець в Брестській області Білорусі.

Радник глави ОП Арестович заявив, що Україна поки не бачить ознак формування ударних угруповань або будь-яких дій щодо Півночі України, зокрема Києва, з боку Білорусі.

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