У Маріуполі виявлено величезний могильник: загиблих закопали без впізнання

У Маріуполі виявлено величезний могильник / скріншот

У Маріуполі виявили черговий могильник. У ньому були знайдені близько 70 тіл загиблих українців.

Окупаційні МНСники розбирають завали по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В ході розбору завалів МСЖД Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та ж – людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих були упаковані в пластикові мішки і вивезені для поховання в братській могилі в с. Старий Крим", - повідомив Андрющенко.

За його словами, ідентифікація загиблих не проводилася.

читайте такожПутін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує Нова Буча і Маріуполь - історик"Місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з урахуванням стану тел.скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі, ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють", - писав Андрющенко.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив нові деталі спеціальної операції з прориву українськими вертолітників для доставки допомоги захисникам Маріуполя, які виявилися заблоковані на заводі "Азовсталь".

Зазначимо, що у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя, взявши місто в облогу. ЗСУ змогли відбити атаку і перешкодити планам окупантів.

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