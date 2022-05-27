УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Маріуполі виявлено величезний могильник: загиблих закопали без впізнання

27 травня 2022, 12:02

Людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу окупантів.

false
У Маріуполі виявлено величезний могильник / скріншот

У Маріуполі виявили черговий могильник. У ньому були знайдені близько 70 тіл загиблих українців.

Окупаційні МНСники розбирають завали по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень", повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В ході розбору завалів МСЖД Росії по вул. Куїнджі, на території колишнього заводу "Жовтень" знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та ж – людей замкнуло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих були упаковані в пластикові мішки і вивезені для поховання в братській могилі в с. Старий Крим", - повідомив Андрющенко.

За його словами, ідентифікація загиблих не проводилася.

читайте такожПутін готовий на будь-які звірства: Україні загрожує Нова Буча і Маріуполь - історик"Місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати нічого було з урахуванням стану тел.скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі, ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні? Лють", - писав Андрющенко.

Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив нові деталі спеціальної операції з прориву українськими вертолітників для доставки допомоги захисникам Маріуполя, які виявилися заблоковані на заводі "Азовсталь".

Зазначимо, що у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська намагалися захопити Миколаїв за планом Маріуполя, взявши місто в облогу. ЗСУ змогли відбити атаку і перешкодити планам окупантів.

Дивіться Новини Донбасу онлайн:

Читайте також:

війна в Україні новини Маріуполя
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:49

"Хто, як не ми?": батько і син Василії поїхали на Донбас гнати російську нечисть з України

12:42

"Ти хто такий? Ми тебе змусимо прийняти наші правила": депутат Держдуми РФ грубо образив ШольцаВідео

12:25

Артисти з потужною проукраїнською позицією: хто виступатиме в Берліні під час благодійного телемарафону Save Ukraine

12:23

Жорстка відповідь на удар Солнцепека: у Зеленського зажадали дати Україні РСЗВВідео

12:05

6-річний Ілля з Маріуполі написав листа Борису Джонсону: "я хотів би, щоб у дітей не було війни"

Реклама
12:02

У Маріуполі виявлено величезний могильник: загиблих закопали без впізнанняВідео

11:56

Греція та Кіпр проти прискореного вступу України в ЄС - ЗМІВідео

11:55

Ліквідовано двох ротних РФ: нові деталі прориву окупантів у СєвєродонецькВідео

11:34

Чому в РФ досі "маринують" Леніна і обожнюють Путіна: історик пояснив страх росіян

11:27

Зліт тарифів на опалення: у Нафтогазі відповіли на чутки про триразове підвищення цінВідео

11:24

Москва у розпачі, або Чому Росія хоче застовбити окуповані території в УкраїніПогляд

11:19

Легка мішень: 50-річні танки РФ Т-62 дуже вразливі для протитанкових засобів - розвідка Британії

10:58

Бунт у РФ: у Примор'ї депутати зажадали припинити війну в Україні

10:40

Наргіз і Барських довели путініста Пригожина до нападу: "вони повії!"

10:37

Джонсон запропонував Зеленському альтернативу вступу України до ЄС - ЗМІВідео

10:23

Кулі влучили у ноги, легені, печінку: українець під шквальним вогнем вивозив людей з гарячих точок

10:09

Гороскоп на сьогодні, 27 травня 2022: Левам – борги, Дівам - велике везіння, Козерогам - доленосна зустріч

10:08

"Дорога донечка, Стефанія!": дружина Сергія Притули вперше показала їх молодшу дочку

09:59

У розвідці попередили про затяжну війну з окупантами РФ і назвали причинуВідео

09:36

Перемога буде тоді, коли останній чобіт російського загарбника вийде з України, включно з Кримом - ДаніловВідео

Реклама
09:25

ЗСУ знищили ударний вертоліт РФ Алігатор за $10 млнВідео

09:21

Малюка вибуховою хвилею відкинуло на дах: під час обстрілу Харкова загинув батько і 5-місячна дитинаВідео

09:16

Якщо Україна поступиться Півднем і Донбасом Кремлю, Захід цього не пробачитьПогляд

08:57

"Полювання" із засідки: десантники ЗСУ спалили десятки танків і БМП окупантівВідео

08:48

Буде дуже багато жертв: астролог назвав міста України, над якими нависла серйозна загрозаВідео

08:32

Окупанти прорвалися в Сєвєродонецьк: ЗСУ вибивали диверсантів РФВідео

08:24

"Ситуація стає заплутанішою": у Пентагоні оцінили успіхи ЗСУ та армії РФ на ДонбасіВідео

07:55

Потужні вибухи у Дніпрі: РФ атакувала місто ракетами - перші подробиці

07:55

ЗСУ відбивають атаки окупантів на чотирьох напрямках, РФ намагається створити "котел" під БахмутомВідео

07:29

"Вбивці С-400 і Іскандерів": США вирішують питання передачі Україні далекобійних MLRSВідео

06:59

"Ситуація гірша, ніж кажуть": Кулеба розповів, яка зброя найбільше потрібна УкраїніВідео

06:38

Загроза для Києва з боку РФ відтепер існуватиме завжди: Арестович назвав причинуВідео

06:31

Остання надія Путіна: як російська дипломатія попрямувала по шляху ГітлераПогляд

05:50

Гороскоп на червень 2022 для Раків: розлука надовго, затримки з грошима і зміни на роботіВідео

05:40

Смачний літній сніданок за 7 хвилин: дивовижно простий рецептВідео

05:30

Удар України по Кримському мосту: Арестович оцінив ймовірність знищення естакадиВідео

04:55

Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими потрібно бігти до лікаря

04:20

В Україну увірветься нестерпна спека: синоптики назвали датиВідео

03:50

Син Повалій закликає зупинити війну в Україні, поки його мати танцює в РФ

03:20

Долар пішов "на зліт": що відомо про курс на чорному ринкуВідео

Реклама
02:52

Угорщиною можна маніпулювати: Зеркаль про те, як Україні вирішити питання нафтового ембарго

02:20

Військовий експерт пояснив, як зброя від заходу вплине війну України з Росією

01:48

Історик пояснив, чому Польща - один з найнадійніших союзників України

01:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 30 травня-5 червня: Скорпіонам - знаки долі, Рибам - великі гроші

00:51

Прикмети на 27 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

26 травня, четвер
23:56

Небезпечна дитяча хвороба: в МОЗ розповіли, як захиститися

23:49

Слідом за Євробаченням: у Росії запропонували створити альтернативу "Оскара" і стали посміховиськом

23:26

Смикається око: п'ять причин і коли варто турбуватися

23:21

Як до захисників Азовсталі ставляться в полоні: з'явилися нові подробиціВідео

23:13

Зеленський поставив РФ жорсткі умови щодо Криму та Донбасу - У Путіна вибухнули заявоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти