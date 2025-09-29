'Нова порція' Patriot: Пісторіус анонсував, коли та скільки систем отримає Україна

Україна отримає нові системи Patriot, щоб ефективніше протидіяти атакам дронів та ракет з боку Росії.

Пісторіус наголошує на важливості співпраці України та Європи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Коротко:

Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot до кінця 2025 року

ФРН вже передала Києву три системи протиповітряної оборони Patriot

Поставка здійснюється за підтримки норвезьких партнерів

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що ФРН планує передати Україні ще дві сучасні системи протиповітряної оборони Patriot до кінця цього року. Ця підтримка здійснюватиметься за участю норвезьких партнерів.

"Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів", – заявив Пісторіус під час Варшавського безпекового форуму 29 вересня. відео дня

Фінансова підтримка та позиція Берліна

Очільник Міноборони ФРН також наголосив на непохитній підтримці України з боку Берліна та значних фінансових витратах на оборону: щороку Німеччина витрачає близько 9 мільярдів євро, щоб допомогти Києву "у мужній боротьбі".

Крім того, Пісторіус підкреслив необхідність тісної співпраці української та європейської оборонної промисловості: "Щоб краще протидіяти майбутнім викликам як для України, так і для всієї Європи, оборонна промисловість Європи та України має співпрацювати набагато тісніше й ефективніше. Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Євросоюз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і постачання Україні".

Patriot / Інфографіка: Главред

Зміни в тактиці повітряних атак Росії – думка експерта

Військовий аналітик, ветеран та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман звернув увагу на нову тенденцію у поведінці російських військ. За його словами, українцям слід готуватися до регулярних нічних обстрілів, оскільки ворог змінив тактику ударів.

"Раніше під час атак використовували 60–80 ракет за один раз. Зараз запускають 20–30 ракет, інколи ще менше. Але це відбувається майже щодня. Тобто вони змінили підхід: удари більше не рідкісні, а повторюються кожні 2–3 дні замість 15–30 днів", – пояснив Гетьман.

Він підкреслив, що комбіноване використання дронів і скорочення кількості ракет не зменшує загрозу, а навпаки вказує на системність та регулярність атак, що вимагає від України постійної готовності до ППО та цивільного захисту.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot та HIMARS у рамках програми PURL.

Крім того, україна розраховує на нові партії винищувачів. Окрім американських F-16 та французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Нагадаємо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, постачання американської допомоги очікується вже найближчим часом.

Читайте також:

Про персону: Борис Пісторіус Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

