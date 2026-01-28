Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

У магазинах вкотре переписали ціни на популярні молочні продукти.

Супермаркети переписали ціни на сир і масло / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

В Україні дешевшають молочні продукти

Кисломолочний сир коштує менше 100 гривень за пачку

Вершкове масло подешевшало на декілька гривень

Ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Зокрема деякі молочні продукти знизилися у ціні. Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Мова йде про кисломолочний сир та вершкове масло.

Ціни на ці товари в українських супермаркетах сьогодні, 28 січня, нижчі у порівнянні з середньомісячними показниками за грудень минулого року.

Наскільки дешевше продають сир та масло в магазинах

Кисломолочний сир Простонаше 9% в середньому у супермаркетах можна придбати за 91,13 гривні за пачку 300 грамів, тоді як ще минулого місяця цей продукт коштував 98,04 гривні.

Схожа ситуація з вершковим маслом Селянське 72,5%. Пачка 200 грамів сьогодні коштує 107,52 гривні, хоча у грудні таке масло продавали в середньому по 118,97 гривні.

Масло Яготинське 73% також подешевшало. Якщо сьогодні за нього можна заплатити в середньому 103,92 гривні, то минулого місяця українці віддавали за пачку 200 грамів 115,48 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

