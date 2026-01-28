Цінники неочікувано змінили: в супермаркетах подешевшали два базові продукти

Головне:
- В Україні дешевшають молочні продукти
- Кисломолочний сир коштує менше 100 гривень за пачку
- Вершкове масло подешевшало на декілька гривень
Ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Зокрема деякі молочні продукти знизилися у ціні. Про це свідчать дані на сайті Мінфін. Мова йде про кисломолочний сир та вершкове масло.
Ціни на ці товари в українських супермаркетах сьогодні, 28 січня, нижчі у порівнянні з середньомісячними показниками за грудень минулого року.
Наскільки дешевше продають сир та масло в магазинах
Кисломолочний сир Простонаше 9% в середньому у супермаркетах можна придбати за 91,13 гривні за пачку 300 грамів, тоді як ще минулого місяця цей продукт коштував 98,04 гривні.
Схожа ситуація з вершковим маслом Селянське 72,5%. Пачка 200 грамів сьогодні коштує 107,52 гривні, хоча у грудні таке масло продавали в середньому по 118,97 гривні.
Масло Яготинське 73% також подешевшало. Якщо сьогодні за нього можна заплатити в середньому 103,92 гривні, то минулого місяця українці віддавали за пачку 200 грамів 115,48 гривні.
Які продукти незабаром подорожчають в Україні - думка експерта
Главред писав, що за даними економіста Володимира Чижа, незабаром в Україні зміняться ціни на один з бюджетних популярних продуктів. Мова йде про гречку.
Її подорожчання неминуче. За його словами, впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%. Чиж також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні суттєво зросла вартість яблук. Нині вони конкурують за ціною з цитрусовими, бананами та іншими імпортними фруктами.
Раніше стало відомо, що за даним аналітиків, ціни на картоплю в Україні почали зростати, хоча вартість цього продукту була незмінною з середини грудня минулого року.
Напередодні повідомлялося, що на внутрішньому ринку України підвищуються ціни на моркву через загальне скорочення пропозиції коренеплодів місцевих виробників.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
