Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

Через відключення електроенергії в Києві та області частина супермаркетів тимчасово призупиняє роботу. Про це повідомили представники торговельних мереж.
У мережі Novus зазначили, що не всі магазини можуть функціонувати в звичайному режимі. Станом на 9 ранку було закрито близько 17 торгових точок у Києві та області.
"Ми всі зараз у складній ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить все можливе, щоб якомога швидше відновити роботу магазинів і бути поруч з вами. Через відключення не всі магазини можуть працювати в звичайному режимі, тому просимо вас заздалегідь перевіряти актуальний графік роботи. Дякуємо нашим енергетикам за їхню працю і вам - за розуміння", - йдеться в повідомленні компанії в Facebook.
У "Сільпо" також заявили про тимчасове припинення роботи окремих магазинів через холод і перебої з електропостачанням.
"Навіть у дні тривалих відключень електроенергії ми намагаємося залишатися поруч, щоб у вас була можливість прийти за продуктами, зарядити гаджети і зігрітися. Однак через низьку температуру і блекаути обладнання в окремих супермаркетах іноді виходить з ладу. У таких випадках супермаркет може бути ненадовго закритий. Водночас команди на місцях роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити роботу", - йдеться в повідомленні компанії в Facebook.
Коли ситуація зі світлом у Києві покращиться
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитися до 15 січня.
За її словами, тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в столиці.
"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об'єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови і істотне зниження температури", - зазначила вона.
Атака РФ на Україну 13 січня 2026
Як писав Главред, вранці у вівторок, 13 січня, через складну ситуацію в енергосистемі в Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії. Причини введення обмежень - ракетно-дронова атака на енергооб'єкти, сильний мороз і наслідки негоди в Київській області.
В ніч на 13 січня в Україні оголосили повітряну тривогу через російську ракетно-дронову атаку. Під ударом опинився і Харків - ударний дрон типу "Шахед" влучив у дитячий санаторій і термінал "Нової пошти" в передмісті. За попередніми даними, в результаті атаки загинули 4 людини, ще 6 - постраждали.
Вранці 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні.
