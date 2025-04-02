Оплатити продукти тепер можна частинами: відомий супермаркет запустив розстрочку

У компанії планують поступово розширювати можливості сервісу, запроваджуючи його в усіх супермаркетах мережі.

https://glavred.net/economics/oplatit-produkty-teper-mozhno-chastyami-izvestnyy-supermarket-zapustil-rassrochku-10652549.html Посилання скопійоване

Як працює розстрочка в одному з українських супермаркетів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Мережа супермаркетів "Сільпо" запровадила послугу розстрочки на продукти.

Оформити розстрочку можна на три місяці, на суми від 1000 до 20 000 грн.

Мережа супермаркетів "Сільпо" запустила послугу розстрочки на продукти, ставши першою в Україні компанією, що впровадила формат Buy Now Pay Later для покупок у продуктових магазинах. Як зазначає Forbes, завдяки цьому сервісу клієнти можуть оплачувати свої покупки частинами.

На сьогодні послуга вже доступна у восьми магазинах "Сільпо" по всій країні. Таким чином, процес оформлення розстрочки займає лише 20 секунд.

відео дня

Подібні програми розстрочки зазвичай використовуються для дорогих покупок у великих закордонних торговельних мережах, таких як Affirm і Clarna, які спеціалізуються на фінансуванні придбання техніки.

Однак "Сільпо" стало першою компанією, що впровадила цей механізм у сфері роздрібної торгівлі продуктами.

Журналісти "Телеграф" вирішили дізнатися, чи планують інші великі мережі супермаркетів впроваджувати подібні послуги, отже:

мережа "АТБ" поки не може надати конкретної інформації, але обіцяє відповісти пізніше.

мережа "NOVUS" запропонувала надіслати офіційний запит для отримання відповіді.

Таким чином, наразі немає точної інформації про те, чи наслідуватимуть інші мережі приклад, тому питання залишається відкритим.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

У березні 2025 року, як писав Главред, українці відчули значне подорожчання молочної продукції. Зокрема, молоко зросло в ціні на 11%, сир – на 7%, а сметана – на 6%.

Окрім молочних продуктів, минулого тижня в Україні також спостерігалося різке зростання цін на банани. Однією з можливих причин цього подорожчання є дії Дональда Трампа, спрямовані на стимулювання суднобудування США.

Водночас фахівці прогнозують, що з 1 квітня 2025 року можливе незначне зниження цін на молоко, приблизно на 20-30 копійок. Проте, загальна ситуація на ринку молочних продуктів залишається нестабільною, і ціни можуть коливатися.

Більше економічних новин:

Що відомо про Forbes Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія. Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі. Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті. У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред