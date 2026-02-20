Зеленський натякнув на ймовірність зустрічі з Путіним: про що можуть домовитися

Лідерський формат переговорів може стати багато в чому вирішальним, переконаний президент України.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-nameknul-na-veroyatnost-vstrechi-s-putinym-o-chem-mogut-dogovoritsya-10742522.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський оцінив ймовірність зустрічі лідерів для завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне:

У лютому може відбутися ще один раунд переговорів

Лідерський формат переговорів може стати багато в чому вирішальним

Президент України Володимир Зеленський заявив про наявність можливості гідно завершити війну найближчим часом і важливість зустрічі на рівні лідерів, яка може подолати розбіжності, непереборні на рівні переговорних команд.

"Ми вважаємо, що реальні можливості гідно завершити війну залишаються, і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд переговорів і що цей раунд може стати дійсно результативним", - написав Зеленський.

відео дня

Також він повідомив про роботу "для готовності лідерів зустрічатися і вирішувати те, що поки не вирішується на рівні команд".

"Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату", - підкреслив Зеленський.

За словами президента, "українські відповіді на найскладніші питання напередодні наступної зустрічі готові, пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі і зі Сполученими Штатами визначені". Глава держави додав, що представники президента США Дональда Трампа "теж все роблять, щоб переговори були конструктивними".

/ Інфографіка: Главред

Переговори про припинення вогню: важливі деталі

Під час переговорів конструктиву щодо чутливих територіальних питань поки що не було знайдено, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами наради з переговорною групою.

"Тут менше конструктиву. Це на політичній підгрупі знову сенсативні питання щодо сходу України: питання Донбасу, питання території. Тут поки що конструктиву не знайдено", - сказав Зеленський.

"Те, що поки ніхто не бачить позитиву в територіальних питаннях - це також факти, ми повинні це визнавати", - зазначив він.

Чи є передумови для швидкого закінчення війни

Глава політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович раніше зазначав, що говорити про швидке завершення війни або досягнення перемир'я передчасно. За його словами, ключові розбіжності залишаються невирішеними, тому переговорний процес може затягнутися.

Він висловив надію, що врегулювання не розтягнеться на весь 2026 рік, однак підкреслив: у найближчі місяці істотного прориву очікувати не варто. Також експерт вважає, що США поки не готові переходити до політики жорсткого тиску на Росію.

Переговори про припинення вогню - новини по темі

Раніше повідомлялося, про що домовилися Україна з РФ і яка роль США. Росія на переговорах намагається блокувати прогрес у врегулюванні війни, саботуючи домовленості, досягнуті під час зустрічей в Абу-Дабі, зазначили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Буданов зробив заяву за підсумками переговорів у Женеві. Глава Офісу президента повідомив, що нова зустріч відбудеться найближчим часом.

Як повідомляв Главред, раніше спецпредставник США Стівен Віткофф заявив про "значний прогрес". За його словами, сторони домовилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над укладенням угоди.

Читайте також:

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред