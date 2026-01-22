Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

Анна Косик
22 січня 2026, 13:56
159
Один із продуктів, який покупці часто купують, тепер коштує дорожче.
гривна, яйца
Ціни на яйця у супермаркетах переписали / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне:

  • В Україні дорожчають яйця
  • Ціни у супермаркетах підняли на усі курячі яйця

Ціни на продукти в Україні ростуть. Не виключенням є яйця, ціни на які у супермаркетах переписали за декілька днів. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

У порівнянні з середньомісячними показниками за грудень 2025 року, сьогодні, 22 січня усі курячі яйця коштують дорожче.

відео дня

Як змінилися ціни на яйця

Десяток курячих яєць Квочка С1 минулого місяця коштував в середньому 82,66 гривні, тоді як сьогодні ціна у супермаркетах підвищилась до 83,95 гривень. Подібна ситуація з яйцями Ясенсвіт С1. Десять штук, які раніше продавали по 81,70 гривні тепер коштують 82,16 гривні.

18 яєць Ясенсвіт С1 у грудні можна було купити по 136,26 гривні, а вже сьогодні середня ціна на ці яйця становить 138,75 гривні. Водночас на 30 таких курячих яєць оновили ціну з 248,64 гривень на 251,10 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ростуть ціни на яйця - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Володимир Чижа, у 2026 році, ймовірно, курячі яйця подорожчають ще більше, ніж торік. У 2025 році яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі.

А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що сьогодні є у супермаркетах, не менше 15%.

Чиж наголосив, що головними факторами впливу на українському ринку залишаються сезонність, корми та логістика, які призводять до відчутних коливань цін на яйця.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на другу половину січня в Україні спостерігається очікуване здешевлення цитрусових, бо затребуваність помірно падає.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії через обстріли російських окупантів суттєво вплинули на українських підприємців, призвівши до зростання собівартості продукції.

Напередодні стало відомо, що в супермаркетах знизили ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину свині у порівнянні з середніми показниками за попередній місяць.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ціни на продукти курячі яйця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

15:20Війна
Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:55Енергетика
Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

14:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Відключення світла в Черкаській області 22 січня - коли не буде електроенергії

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Для когось це може здатися дикістю: на чому в СРСР економила більшість сімей

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьох

Останні новини

16:05

"Мамині горобчики": Джамала показала зворушливі поцілунки з синами

15:50

Собака збудив власницю шумом у ванні: жінка була шокована побаченим

15:30

"Близький по духу": Наргіз висловилася про Бандеру, обличчя якого витатуювала на нозі

15:22

Зарплати вихователів дитсадків зростають: яку суму очікувати у 2026 році

15:20

Зеленський провів переговори з Трампом у Давосі - перші результати зустрічі

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:14

Пом’якшення морозів та сніг: коли в Тернопільській області зміниться погода

14:55

Відключень світла в Києві стане менше: експерт назвав умову і терміни

14:51

RAROG: інженерна точність та бойовий досвід у кожному виробі новини компанії

14:26

Не варто ігнорувати попередження: що означає лампочка "сніжинка" в авто

Реклама
14:26

Три знаки зодіаку дуже скоро озолотяться: кому готуватися до багатства

14:21

Як зараз виглядає вдова Богдана Ступки: Остап відвідав матір у замерзаючій квартирі

14:15

Сили оборони масовано атакували низку "жирних" цілей РФ: є влучання та пожежі

13:56

Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

13:41

Все у вогні, горять квартири: РФ вдарила по будинку у Дніпрі

13:36

США наступного тижня ухвалять оборонний бюджет: скільки грошей заклали для України

13:22

У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті

13:12

Пригріє до +2 градусів: названо дату, коли в Україну прийде відлига

13:06

Наталка Денисенко відмовилася від білого і зробила заяву: "Мені дуже боляче"

13:01

Трамп створив "Раду миру" та пообіцяв кінець війни в Україні - перші подробиці

12:57

Таке буває раз на 36 років: що лютий 2026 року готує Стрільцям - гороскопВідео

Реклама
12:49

Фокстрот представляє: портативні колонки з Bluetooth новини компанії

12:28

Чому 23 січня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:23

Як заховати сміттєве відро на кухні: стильні та зручні рішення

12:23

Як зрозуміти, що вас таємно недолюблюють: психологи назвали 11 ключових фраз

12:18

"На цій землі буде мир": Келлог назвав ймовірну дату завершення війни в Україні

12:17

Україна буде в ЄС: прем'єр Нідерландів у Давосі назвав реальні терміни

11:53

Забрала важка хвороба: помер 24-річний український режисер

11:52

Після "Шахедів" полетіла балістика: росіяни атакували Кривий Ріг, деталі

11:22

Ціновий зсув неминучий: скільки коштуватимуть цитрусові наприкінці зими

11:03

Зеленський вже прибув до Швейцарії: коли відбудеться зустріч із Трампом

10:51

Командування віддало наказ, елітні війська РФ знімають з фронту - деталі

10:49

Зрізав гілку — отримав дерево: простий спосіб отримати хвойне дерево на ділянціВідео

10:42

"Це змінить правила гри": у США заговорили про зону вільної торгівлі з Україною

10:34

95-річна Ліна Костенко опинилася у критичній ситуації в Києві — подробиці

10:25

Китайський гороскоп на завтра, 23 січня: Бикам час слухати, Тиграм - везіння

10:21

РФ готує нову хвилю атак: Україна в ОБСЄ розкрила, що може потрапити під удар

09:58

Один мільйон кожному: Трамп придумав "ідеальну угоду" щодо Гренландії - Daily Mail

09:52

Швидкого миру не буде: в НАТО сказали правду про втрати армії РФ в Україні

09:20

Сили оборони України вибили окупантів із села під Мирноградом - DeepState

09:11

Зміни лякають найбільше: астрологи назвали найобережніші знаки зодіаку

Реклама
09:05

Україною ширяться аварійні відключення світла: де графіки не діють

08:55

Новий світ жорсткого прагматизмуПогляд

08:35

"Росія не виграє": Келлог сказав, як Україна може здобути перевагу у війніВідео

08:29

З Днем соборності України - красиві картинки і душевні слова

08:01

США можуть отримати суверенні території в Гренландії - ЗМІ

06:48

Умєров зустрівся з Кушнером і Віткоффом: про що говорили на переговорах у Давосі

06:35

Зірки Національної опери України оскандалилися виступом у балеті росіянинаВідео

06:10

Трамп тепер ще й Ісландію хоче: що задумав президент СШАПогляд

05:47

Гороскоп на завтра 23 січня: Скорпіонам - велика удача, Тельцям - суперечка

05:17

Ідеальна морква по-корейськи: рецепт пікантного салату за 5 хвилин

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти