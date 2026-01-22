Українці купують десятками: в супермаркетах зросли ціни на базовий продукт

Один із продуктів, який покупці часто купують, тепер коштує дорожче.

Ціни на яйця у супермаркетах переписали / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні дорожчають яйця

Ціни у супермаркетах підняли на усі курячі яйця

Ціни на продукти в Україні ростуть. Не виключенням є яйця, ціни на які у супермаркетах переписали за декілька днів. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

У порівнянні з середньомісячними показниками за грудень 2025 року, сьогодні, 22 січня усі курячі яйця коштують дорожче.

Як змінилися ціни на яйця

Десяток курячих яєць Квочка С1 минулого місяця коштував в середньому 82,66 гривні, тоді як сьогодні ціна у супермаркетах підвищилась до 83,95 гривень. Подібна ситуація з яйцями Ясенсвіт С1. Десять штук, які раніше продавали по 81,70 гривні тепер коштують 82,16 гривні.

18 яєць Ясенсвіт С1 у грудні можна було купити по 136,26 гривні, а вже сьогодні середня ціна на ці яйця становить 138,75 гривні. Водночас на 30 таких курячих яєць оновили ціну з 248,64 гривень на 251,10 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ростуть ціни на яйця - думка експерта

Главред писав, що за словами економіста Володимир Чижа, у 2026 році, ймовірно, курячі яйця подорожчають ще більше, ніж торік. У 2025 році яйця показали одне з найбільших відносних зростань серед базових продуктів у 2025 році - майже 90% у річному вимірі.

А враховуючи суттєве збільшення витрат на електроенергію та зростання вартості кормів у 2026-му, можна додати до тої ціни, що сьогодні є у супермаркетах, не менше 15%.

Чиж наголосив, що головними факторами впливу на українському ринку залишаються сезонність, корми та логістика, які призводять до відчутних коливань цін на яйця.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на другу половину січня в Україні спостерігається очікуване здешевлення цитрусових, бо затребуваність помірно падає.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії через обстріли російських окупантів суттєво вплинули на українських підприємців, призвівши до зростання собівартості продукції.

Напередодні стало відомо, що в супермаркетах знизили ціни на грудинку, лопатку, ошийок та підчеревину свині у порівнянні з середніми показниками за попередній місяць.

