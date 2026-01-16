Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Ви дізнаєтеся:
- Чому в Україні дорожчають томати
- Скільки коштує кілограм популярного овочу в Україні
В Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Нікому не секрет, що основним постачальником продукції в цю пору року залишається Туреччина, однак упродовж останніх кількох тижнів обсяги поставок тепличних томатів дещо знизилися. Тому ціни "поповзли" вгору.
Учасники ринку не виключають, що після відновлення поставок турецьких томатів в Україну ціни на них можуть знову знизитися.
За даними аналітиків, наразі на українському ринку тепличні помідори в оптовому сегменті коштують в діапазоні 90–110 грн/кг (2,09–2,55 дол./кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Попит на томати залишається слабким, тому компанії не наважуються на суттєве підвищення цін.
Чому в Україні дорожчають тепличні овочі - пояснення
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що сезон тепличних овочів в Україні закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, – це імпорт.
"А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається подорожчання тепличної пропозиції, передусім огірків і помідорів", - пояснив Марчук.
