Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Маріна Фурман
16 січня 2026, 13:12
Українцям назвали нову ціну на популярний овоч.
В Україні "ростуть" ціни на томати

В Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нікому не секрет, що основним постачальником продукції в цю пору року залишається Туреччина, однак упродовж останніх кількох тижнів обсяги поставок тепличних томатів дещо знизилися. Тому ціни "поповзли" вгору.

Учасники ринку не виключають, що після відновлення поставок турецьких томатів в Україну ціни на них можуть знову знизитися.

За даними аналітиків, наразі на українському ринку тепличні помідори в оптовому сегменті коштують в діапазоні 90–110 грн/кг (2,09–2,55 дол./кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попит на томати залишається слабким, тому компанії не наважуються на суттєве підвищення цін.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні дорожчають тепличні овочі - пояснення

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що сезон тепличних овочів в Україні закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, – це імпорт.

"А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається подорожчання тепличної пропозиції, передусім огірків і помідорів", - пояснив Марчук.

Як писав Главред, цього тижня українські споживачі відчули подорожчання тепличних огірків: порівняно з минулою п’ятницею, ціни на овочі зросли на 10%, і наразі торгують в діапазоні 115–145 грн за кілограм.

Нагадаємо, середні ціни на білу, ріпчасту і синю цибулю наразі значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року. Зокрема, біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм.

Крім того, ціни на борошно в Україні будуть рости. У 2026 році воно може подорожчати на 10-15%. Причина - зростання цін на зерно.

EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

помідори продукт продукти харчування ціни на продукти томаты новини України
12:14

Потепління в Україні відміняється: синоптик сказав, де влупить нова хвиля морозів

12:00

Гороскоп на 2026 рік: на які знаки зодіаку чекає період злетів і падіньВідео

11:46

Оксамит, патина і характер: як виглядатиме модний інтер'єр у 2026 році

11:28

Мільйон рублів за ніч: Лорак пішла на радикальні заходи для порятунку шлюбу

11:26

Росіяни намагалися прорвати кордон на новому напрямку: яка там зараз ситуація

11:24

Чому зимова куртка не тримає тепло: простий трюк швидко виправить ситуацію

11:18

В Україні не залишилося жодної цілої електростанції, найгірше в Києві - Шмигаль

11:17

Китайський гороскоп на завтра 17 січня: Півням - неспокій, Зміям - перемога

11:00

Любовний гороскоп 2026: на які знаки зодіаку чекають кризи і весілля в новому роціВідео

10:31

Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

10:31

Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталіВідео

10:27

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:06

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

09:41

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:29

Кремль зриває на Києві злість через революцію в ІраніПогляд

09:21

Золото Полуботка в Україні: де його шукають та що за нього мали отримати українціВідео

09:11

Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

09:03

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

08:33

Буде жити на пенсію: Доліній повністю зірвали гастрольний графік

08:25

Трамп отримав бажану Нобелівську премію миру, але є один несподіваний нюанс

08:12

Після втечі з лікарні: стало відомо про стан Валюхи з "Сватів"

08:00

Британія виділяє додаткові £20 млн для України: на що підуть кошти

07:41

На неї не можна дивитися: що вимагає Меган Маркл, щоб приїхати до Великої Британії

07:16

Європа розробила три сценарії захисту Гренландії від США - The Economist

06:10

Що потрібно зробити, щоб подолати корупціюПогляд

05:31

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

05:00

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

04:45

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

04:14

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці чоловіка з краваткою за 45 секунд

