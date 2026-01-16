Ціна перевалила за 100 гривень: в Україні стрімко дорожчає популярний продукт

Українцям назвали нову ціну на популярний овоч.

В Україні "ростуть" ціни на томати / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні дорожчають тепличні помідори. Наразі популярний овоч в середньому продається на 10% дорожче, ніж у середині січня 2025 року. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Нікому не секрет, що основним постачальником продукції в цю пору року залишається Туреччина, однак упродовж останніх кількох тижнів обсяги поставок тепличних томатів дещо знизилися. Тому ціни "поповзли" вгору.

Учасники ринку не виключають, що після відновлення поставок турецьких томатів в Україну ціни на них можуть знову знизитися.

За даними аналітиків, наразі на українському ринку тепличні помідори в оптовому сегменті коштують в діапазоні 90–110 грн/кг (2,09–2,55 дол./кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Попит на томати залишається слабким, тому компанії не наважуються на суттєве підвищення цін.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні дорожчають тепличні овочі - пояснення

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів Главреду, що сезон тепличних овочів в Україні закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, – це імпорт.

"А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога. Саме тому зараз спостерігається подорожчання тепличної пропозиції, передусім огірків і помідорів", - пояснив Марчук.

Як писав Главред, цього тижня українські споживачі відчули подорожчання тепличних огірків: порівняно з минулою п’ятницею, ціни на овочі зросли на 10%, і наразі торгують в діапазоні 115–145 грн за кілограм.

Нагадаємо, середні ціни на білу, ріпчасту і синю цибулю наразі значно вищі, ніж середньомісячні показники за грудень 2025 року. Зокрема, біла цибуля у супермаркетах коштує тепер більше пів сотні гривень за кілограм.

Крім того, ціни на борошно в Україні будуть рости. У 2026 році воно може подорожчати на 10-15%. Причина - зростання цін на зерно.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

