Ціни злетіли раптово: в супермаркетах подорожчали базові продукти

В українських супермаркетах переписали ціни на товари, що користуються попитом завжди.

Як змінилися ціни на цибулю і часник в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні подорожчали цибуля і часник

Біла цибуля тепер коштує майже 70 гривень за кілограм

Ціни на часник перевищили 150 гривень за кілограм

Ціни на продукти в Україні продовжують рости. Не виключенням наприкінці поточного тижня стали популярні серед покупців овочі - цибуля і часник. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Станом на перший день лютого 2026 року середні ціни на білу та ріпчасту цибулю, а також часник значно вищі, ніж середньомісячні показники за попередній місяць.

Як супермаркети переписали ціни на овочі

Біла цибуля сьогодні в середньому коштує 69,99 гривні за один кілограм, тоді як у січні українці платили за неї по 56,59 гривні. Схожа ситуація з ріпчастою цибулею, яка коштує 9,13 гривні за кілограм проти 8,60 гривень у січні.

Часник з 1 лютого також подорожчав. Сьогодні середня ціна на нього у супермаркетах становить 156,04 гривні за кілограм, тоді як минулого місяця він коштував 144,36 гривні.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як зміняться ціни на продукти через відключення світла - думка експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, попри стрімке зростання цін, овочі сьогодні залишаються дешевшими, ніж рік тому, завдяки хорошому врожаю 2025 року.

Натомість молочні продукти дорожчатимуть істотніше, адже значною мірою спираються на імпорт, що формує їхню вартість. Економіст зазначив також, що з м’ясом виникатимуть проблеми, проте вони стосуватимуться передусім попиту - українці купуватимуть його менше, тому виробники не зможуть різко піднімати ціни.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тепличні огірки в Україні знову дорожчають. Стабільно високий попит та суттєве скорочення пропозиції даної продукції стимулюють зростання цін.

Раніше стало відомо, що в Україні змінилися ціни на вершкове масло. Вартість молочного продукту неочікувано знизилася, передусім, через збільшення виробництва молокопродуктів у країнах Латинської Америки.

Напередодні стало відомо, що у лютому в Україні очікується помірне зростання цін на хлібобулочні вироби, але дефіциту хліба не прогнозується. Подорожчання буде в межах 1,5–3%.

