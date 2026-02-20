Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

На урочистій церемонії Йео підтримали колеги та друзі з кіноіндустрії.

https://glavred.net/movies/gollivudskaya-superzvezda-udostoilas-zvezdy-na-allee-slavy-kto-ona-10742516.html Посилання скопійоване

Мішель Йео отримала іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді / колаж: Главред, фото: instagram.com/michelleyeoh_official

Коротко:

Дорога з Малайзії до Голлівуду виявилася довгою

Окремі слова вдячності Йео адресувала родині

Голлівудська 63-річна актриса Мішель Йео, яка здобула світову популярність завдяки фільму "Все скрізь і відразу", стала володаркою іменної зірки на одній з найпрестижніших алеї світу. Про це повідомляє NBC Los Angeles.

На урочистій церемонії Мішель Йео підтримали колеги та друзі з кіноіндустрії. Серед запрошених були режисер Енг Лі, актор Ке Хюї Куан, який знімався разом з нею у фільмі "Все скрізь і відразу", а також режисер Деніел Кван.

відео дня

У своїй подячній промові актриса поділилася особистими переживаннями і зазначила, що її професійний шлях був непростим. Вона подякувала всім, хто підтримував її не тільки в моменти тріумфу, підкресливши, що дорога з Малайзії до Голлівуду виявилася довгою і вимагала стійкості та віри в себе.

Окремі слова вдячності Йео адресувала родині - братові, який спеціально прилетів з Малайзії, чоловікові, а також присвятила отриману зірку своїм батькам.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Кілець". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Вас може зацікавити:

Про особу: Мішель Йео Мішель Йео - малайзійська актриса і танцівниця китайського походження, яка стала першою азіатською жінкою, що отримала премію "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль" (2023). Мішель Йео народилася 6 серпня 1962 року. У 1983 році вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Малайзія", завдяки чому з'явилася в телевізійному рекламному ролику разом з Джекі Чаном, що привернуло до неї увагу починаючої компанії з виробництва фільмів D&B Films. Також вона представляла Малайзію на конкурсі краси Міс світу 1983 року в Лондоні. Мішель Йео - одна з 50 найкрасивіших людей світу за версією журналу People в 1997 році. Йео відома як ролями в класичних гонконгських бойовиках, так і участю у великих голлівудських франшизах. У 2023 році вона увійшла в історію, отримавши "Оскар" за головну роль у фільмі "Все скрізь і відразу". На 76-му Берлінському кінофестивалі в лютому 2026 року актриса отримала почесну нагороду за внесок у кінематограф. На початок 2026 року її капітал оцінюється приблизно в 40 мільйонів доларів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред