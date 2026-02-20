Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

Коротко:
- Дорога з Малайзії до Голлівуду виявилася довгою
- Окремі слова вдячності Йео адресувала родині
Голлівудська 63-річна актриса Мішель Йео, яка здобула світову популярність завдяки фільму "Все скрізь і відразу", стала володаркою іменної зірки на одній з найпрестижніших алеї світу. Про це повідомляє NBC Los Angeles.
На урочистій церемонії Мішель Йео підтримали колеги та друзі з кіноіндустрії. Серед запрошених були режисер Енг Лі, актор Ке Хюї Куан, який знімався разом з нею у фільмі "Все скрізь і відразу", а також режисер Деніел Кван.
У своїй подячній промові актриса поділилася особистими переживаннями і зазначила, що її професійний шлях був непростим. Вона подякувала всім, хто підтримував її не тільки в моменти тріумфу, підкресливши, що дорога з Малайзії до Голлівуду виявилася довгою і вимагала стійкості та віри в себе.
Окремі слова вдячності Йео адресувала родині - братові, який спеціально прилетів з Малайзії, чоловікові, а також присвятила отриману зірку своїм батькам.
Про особу: Мішель Йео
Мішель Йео - малайзійська актриса і танцівниця китайського походження, яка стала першою азіатською жінкою, що отримала премію "Оскар" в категорії "Краща жіноча роль" (2023).
Мішель Йео народилася 6 серпня 1962 року. У 1983 році вона стала переможницею конкурсу краси "Міс Малайзія", завдяки чому з'явилася в телевізійному рекламному ролику разом з Джекі Чаном, що привернуло до неї увагу починаючої компанії з виробництва фільмів D&B Films. Також вона представляла Малайзію на конкурсі краси Міс світу 1983 року в Лондоні. Мішель Йео - одна з 50 найкрасивіших людей світу за версією журналу People в 1997 році.
Йео відома як ролями в класичних гонконгських бойовиках, так і участю у великих голлівудських франшизах.
У 2023 році вона увійшла в історію, отримавши "Оскар" за головну роль у фільмі "Все скрізь і відразу".
На 76-му Берлінському кінофестивалі в лютому 2026 року актриса отримала почесну нагороду за внесок у кінематограф.
На початок 2026 року її капітал оцінюється приблизно в 40 мільйонів доларів.
