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В Україні розширять права ТЦК: що тепер буде дозволено співробітникам центрів

Єлизавета Бельмас
26 листопада 2023, 00:47оновлено 26 листопада, 01:18
Законодавство у сфері прав працівників ТЦК в Україні планують змінити.
В Україні розширять права ТЦК
В Україні розширять права ТЦК / колаж: Главред, фото: УНІАН

На даний момент співробітники Територіальних центрів комплектування за законом не мають права зупиняти людей, перевіряти їх документи і вручати повістки. Однак незабаром це може змінитися. Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю RadioNV.

"Зараз багато питань з боку ТЦК і з боку тих громадян, кого вони намагаються мобілізувати. По факту, у ТЦК немає ніяких прав зупинити людину, вручити їй повістку, витребувати у нього документи. Поліція іноді відсторонюється від цього, щоб не стати якимось центром скандалу, щоб людину не притягати. І можна зрозуміти і поліцейських, і ТЦК, у яких стоять плани, і людей, яких незаконно намагаються мобілізувати. Але у них є відповідальність, згідно з Конституцією, — захищати країну", — говорить Костенко.

Народний депутат розповів , що законопроект, який розширить права ТЦК, буде розроблений до кінця року за участю Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України.

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Він також додав, що згідно з новими рішеннями співробітники ТЦК зможуть вести аудіо та відеозаписи, а також перевіряти приписні та документи.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно продовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб - до 14 лютого 2024 року.

На даний момент, під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки у віці від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я

Також стало відомо, що в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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мобілізація війна в Україні
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