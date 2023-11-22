Як чинити людині, якщо люди з ТЦК намагаються силою посадити його в авто: відповідь юриста

Юрист Володимир Романчук розповів, як діяти військовозобов'язаному, якщо представники військкомату проти волі намагаються посадити його в авто.

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Є алгоритм дій для випадків, коли представники ТЦК силою намагаються посадити його в авто / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

Якщо працівники ТЦК (в просторіччі - військкомату) силою намагаються помістити військовозобов'язану людину в транспортний засіб, то йому необхідно дотримуватися наступного алгоритму. Про це заявив юрист компанії LCF Law Group, молодший лейтенант запасу ЗСУ, інструктор з Tactical combat casualty care Володимир Романчук у матеріалі для проекту "Дзеркало тижня".

Алгоритм, за його словами, рівно такий:

Не підписуйте жодних протоколів, адже якщо під час конфлікту присутні або в ньому беруть участь офіцери поліції, їх дії в подальшому можуть розглядатися як затримання для встановлення особи та / або з'ясування обставин будь-якого правопорушення;

Незалежно від присутності поліції, телефонуйте за номером "102" і повідомляйте, що вас силою намагаються заштовхати в автомобіль, вказавши фактичну адресу перебування та адресу, куди вас, ймовірно, везуть. Не уточнюйте, що це працівники ТЦК, тоді поліція прибуде з більшою ймовірністю;

Не сприяйте діям працівників ТЦК, не підписуйте документи, не їдьте на власному транспорті за ними;

У разі конфліктної ситуації, коли ваші права порушують, почніть відеозйомку і звертайтеся до людей поруч на вулиці ‒ друзям, знайомим, звичайним перехожим, закликаючи їх знімати правопорушення і викликати поліцію;

Якщо співробітники ТЦК проти вашої волі все ж доставили вас транспортним засобом в ТЦК і СП, не підписуйте надані Вам документи, викликайте поліцію, зв'яжіться з адвокатом і продовжуйте відеозйомку. Перебуваючи в ТЦК, розмовляйте з працівниками ввічливо і спокійно, але впевнено.

Як каже юрист, такий алгоритм дій - прийнятний і рекомендований практично у всіх випадках взаємодії зі співробітниками ТЦК.

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Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні офіційно продовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати в армію після вручення повістки і відповідної перевірки стану здоров'я. Чоловіки, у віці від 18 до 27 років можуть бути призвані тільки на строкову військову службу, а під час дії воєнного стану призов на таку службу не здійснюється.

Також Міністерство оборони України підписало нова угода щодо мобілізації військовозобов'язаних в рамках кампанії "рекрутинг". Угода з компанією Work.ua. стало вже другим в рамках нового проекту.

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