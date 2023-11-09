Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

Дію воєнного стану та загальної мобілізації подовжили ще на 90 діб.
В Україні офіційно подовжили дію воєнного стану та мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.
Зеленський підписав закони №10211 та №10212. Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб - до 14 лютого 2024 року.
Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський подав у Раду проєкт закону. Він передбачав продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб.
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8 листопада стало відомо про те, що Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. "За" проголосували 329 і 322 депутати відповідно.
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