Воєнний стан і загальну мобілізацію подовжили: Зеленський підписав закони

Дію воєнного стану та загальної мобілізації подовжили ще на 90 діб.

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Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та мобілізації / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента

В Україні офіційно подовжили дію воєнного стану та мобілізацію. Відповідні закони підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Зеленський підписав закони №10211 та №10212. Дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні продовжили ще на 90 діб - до 14 лютого 2024 року.

Нагадаємо, 6 листопада президент України Володимир Зеленський подав у Раду проєкт закону. Він передбачав продовження дії воєнного стану та мобілізації на 90 діб.

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8 листопада стало відомо про те, що Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію в Україні. "За" проголосували 329 і 322 депутати відповідно.

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